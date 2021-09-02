Концерты «для избранных» в день независимости обошлись бюджету Украины в 64 миллиона гривен – Геращенко

02.09.2021 18:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

На концерты в «день независимости Украины» из бюджета страны было выделено 64 миллиона гривен при том, что изначально власть заявляла о том, что они бесплатны, а позже назвала благотворительными. При этом, военные, участвовавшие в параде к празднику, получили всего около 400 гривен премий.

Об этом в своем блоге заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащие, которые принимали участие в параде, жалуются, что за многонедельные, изнурительные репетиции им выплатили премии по 370 гривен. Конечно, это абсолютный позор, и сейчас мы проверяем эту информацию, направили соответствующие запросы в Министерство обороны. Ну а в это время выясняются новые и новые подробности праздника для избранных. Я напомню, что Зеленский провел специальный брифинг, куда пригласил всех украинцев на 30-ю годовщину независимости, проаннонсировал много концертов, мероприятий, в частности и концерт Бочелли в Мариинском парке, и концерт с участием звезд шоу-бизнеса на стадионе «Олимпийский». И потом выяснилось, что никакие это не бесплатные концерты, что туда пригласили только избранных, ну а власть потом объявила, что это благотворительные акции, на которых якобы собирали деньги для создания музея Ивана Марчука. Очевидно, что я всеми руками и всем сердцем за создание музея одного из самых выдающихся украинских художников, но есть одно но – только что мы получили информацию, что концерт на стадионе обошелся государственной бюджету в 64 миллиона гривен. То есть, из бюджета, из средств плательщиков налогов, с каждого из вас собрали эти гривны для концерта для «слуг», которые сначала называли бесплатным, потом объявили благотворительным», – заявила Геращенко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что украинская певица Джамала, открывавшая песней форум «Крымская платформа», заработала за это более 337 тысяч гривен.