Конец эпохи Обамы: США больше не воспринимают Россию как региональную державу

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

События последнего десятилетия продемонстрировали, что Россия — это великая держава, способная влиять на интересы США в разных точках планеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Завершилась короткая эпоха восприятия России американскими демократами, с легкой руки президента Барака Обамы, как региональной державы. Трамп так не считал, но демократы в Конгрессе – и главное в мейнстрим-медиа – держались версии Обамы. Однако последние 10 лет убедительно продемонстрировали, что Россия – великая держава по своей способности влиять на интересы США в любой точке планеты. И заметьте, без ядерного оружия. И когда Байден похвалил формат переговоров «лицом к лицу» в интересах «предсказуемых и рациональных отношений», он добавил – «двух великих держав», – отмечается в публикации.

«Байден перед Женевой дал Путину лестную характеристику: «умный, жесткий, достойный противник», тем самым подведя черту под демонизацией нашего президента как «человека из бункера», утратившего связь с реальностью. Такой подход особенно нравился радикальным политическим оппонентам Путина внутри России. Представляется, что в Женеве сделан первый шаг к тому, что можно назвать мирным сосуществованием», – резюмирует газета.

Также президент США Барака Обама всего несколько лет назад уверял, что экономика России «разорвана в клочья» американскими санкциями.

При этом в Киеве, как сообщал «ПолитНавигатор», сокрушаются, что Украина на саммите была упомянута лишь для протокола.