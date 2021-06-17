В Киеве приуныли: Путин и Байден упомянули Украину лишь для галочки

17.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В Киеве приходят к нерадостным выводам по итогам встречи в Женеве президентов России и США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует комментарии украинских политических экспертов киевскому интернет-изданию «Апостроф».

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«Исходя из того, как были построены вопросы и ответы, и то, о чем говорил и Путин, и Байден на пресс-конференциях, и даже о том порядке тем, которые Байден перечислял, становится понятно, что об Украине если и говорили, то пару протокольных фраз, в которых не было ничего нового», – говорит эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

По его словам, когда президенты говорили о региональной безопасности, и Байден упоминал и Сирию, Иран, и Афганистан, то все это было более содержательным и с ощущением того, что в этих темах есть пространство для каких-то решений.

«А вот по Украине такого пространства для определенных решений нет. Видимо просто озвучили какие-то общие фразы – и все», – сказал эксперт.

У него складывается впечатление, что на саммите в Женеве об Украине говорили очень мало и ничего нового.

«Кроме того, на встрече упомянули Минские соглашения. И нам будет очень сложно, если Зеленский захочет реализовать свой план «Б», который связан с выходом из Минских соглашений. В целом, я думаю, что и Россию, и США устраивает нынешняя ситуация в Украине. По разным причинам, но ни тем, ни другим нет смысла хотя бы что-то менять. Поэтому как раз упоминание Минских соглашений очень логично вписывается в эту оценку», – полагает Капитоненко.

Соглашается с такой оценкой и украинский политолог-американист Сергей Галака.

«Обсуждение Украины затронули среди региональных проблем. Главное – это стратегическая стабильность и предсказуемость поведения государств. Также, судя по всему, стороны активно обсуждали вопросы стратегического вооружения, договорившись избегать обострения и риска войны», – говорит Галака.