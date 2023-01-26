«Конец красных линий»: немцы отказались от исторической ответственности перед Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение западных стран начать поставки тяжелой бронетехники на Украину приведет к глобальной милитаризации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», политолог-международник директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас — танки, до этого были дальнобойные системы огня. В феврале на базе Рамштайн будут говорить уже о самолетах. И пусть на практике танки не появятся моментально, а обучение не будет быстрым, намечается очевидная тенденция к эскалации», – сказал эксперт «Известиям».

При этом он обратил внимание, что промышленность стран НАТО не готова к боевым действиям такой интенсивности, поэтому многое будет пересматриваться.

«Мир вступил в фазу милитаризации. Это касается всех. Каждый будет двигаться в своем темпе. При этом стоит ожидать некоего «подхлестывания». Американцы будут не только наращивать военное производство, но и заботиться о том, чтобы Европа не отставала. Мы выходим на новое плато, на котором будут грохотать разные виды вооружений», – убежден Лукьянов.

В свою очередь посол РФ в Германии Сергей Нечаев считает, что решение Берлина начать поставки танков на Украину означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за преступления нацизма».

Дипломат добавил, что это переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании Германии втягиваться в него.

При этом буквально вчера в МИД РФ заявили, что разговоры о «красных линиях» остались в прошлом, поскольку против России задействованы возможные средства. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков убежден, что для характеристики ситуации на Украине и международной обстановки пора использовать уже другую терминологию.

«С самого начала не было определено, что подразумевается под «красными линиями», и потому сейчас каждый понимает под этим что-то свое. В итоге этот термин потерял содержание», – подчеркнул депутат.