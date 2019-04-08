Конец «Крымского консенсуса»: Сибирь как пример сохранения лица «Единой России»

08.04.2019, Москва, Михаил Рябов

В России завершена эпоха «Крымского консенсуса» – на первый план выходит не внешняя политика, а внутренние проблемы вроде роста тарифов, размеров зарплат и пенсий, социальных выплат и т.п. Рейтинг партии власти «Единая Россия» после целого ряда непопулярных решений снижается, а позиции левых сил, напротив, укрепляются. Новосибирск является примером того, как в условиях лидерства коммунистов и падения рейтингов «ЕдРа» властная вертикаль избежала междоусобиц и сохранила работоспособность.

Об этом на круглом столе говорили эксперты, обсуждавшие грядущие выборы в Новосибирске, участие в которых накануне, как известно, подтвердил нынешний руководитель города-миллионника Анатолий Локоть, представляющий КПРФ.

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«Эпоха крымского консенсуса закончилась. 76%, полученных Путиным 18 марта прошлого года, — «вишенка на торте», которая закрыла эпоху. После этого Венесуэла, Сирия, Украина отошли в массовом сознании на второй план. Людей интересуют социальные проблемы, повышение пенсионного возраста, эти вопросы сейчас волнуют более всего», – напомнил московский политолог Олег Бондаренко.

В Новосибирске негласно действует так называемый пакт «Локтя-Травникова» – договоренность об отсутствии противостояния между мэром-коммунистом Локтем и губернатором Андреем Травниковым от «Единой России».

В условиях падения рейтингов «ЕдРа» сохранение пакта выгодно, прежде всего, «единороссам», заявил красноярский политолог Александр Парфенов.

«Если кто-нибудь из новосибирских «единороссов» сейчас выдвинется, он с треском проиграет Локтю», – сказал эксперт.

«Подсчитано, что 80% того, что Локоть обещал на выборах, он выполнил. Интересно, есть ли у нас сейчас в Российской Федерации политики муниципального уровня, которые настолько хорошо выполняют свои предвыборные обещания?» – пояснил он популярность мэра-коммуниста.

Доктор социологических наук Надежда Вавилина привела данные исследования, согласно которым положительный коэффициент доверия к институтам власти в Новосибирске есть только у двух институтов — президента Владимира Путина и мэра Новосибирска.

«Локоть довольно яркий политик, не современный губернатор-технократ, в хорошем смысле этого слова политик из 90-х — начала 2000-х, когда политиком становились по призванию, а не по назначению. Есть пример Локтя, есть пример Левченко (губернатор Иркутской области от КПРФ, – ред.), других коммунистов, которые абсолютно нормально взаимодействуют с элитами. Не нужно федеральной власти бояться побед коммунистов на федеральных выборах», — комментирует Бондаренко.