«Конфликт на Украине – лишь репетиция новых больших столкновений» – политолог

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Если США приведут к власти в РФ своих ставленников-либералов, то первым делом американские кукловоды спровоцируют нападение России на Китай.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале 80-х не было такой напряжённой ситуации, технически повоевать нам было довольно сложно напрямую. Кроме столкновения на территории, может быть, Германии, но немцы как-то к этому не стремились. Американцы взяли другой курс – поддерживать те страны, которые готовы повоевать с Россией, настраивать против нас соседей. Кого нам можно в идеале противопоставить? Грузию они попробовали противопоставить – мало, слишком слаба страна. Нужно кого-то покрупнее и посильнее. Вот, Украину подготовили на эту роль. Пока это репетиция крупного военного конфликта. Кого они хотели бы нам в идеале противопоставить? Кого-то помощнее и покрупнее Украины. И мы, в общем-то, подвязки видим сейчас», – сказал Фененко.

Он выразил глубокую уверенность, что такой страной может быть Германия и не только.

«Наверное, идеальный вариант – накачать Германию снова и сделать её опорой Запада, развернуть против нашей страны. Не такой уж фантастический сценарий, если заметить, что мы в третий раз воюем с немецкой военной техникой на территории бывшего Советского Союза. Далее, конечно, можно будет подбросить кого-то вроде дополнения или репетиции – Швеции, Польши. Но это именно как дополнение. В идеале – развернуть Турцию против России, подбросить Японию. Ну а если удастся привести к власти в России какие-то либеральные силы, то, например, столкнуть Россию с Китаем», – предположил политолог.

При этом, по его словам, в данной перспективе нужно готовиться к ответным мерам и даже не тратить времени на попытки договориться с Вашингтоном.

«То есть – нам надо ожидать усиление враждебных действий со стороны США и не ждать, что завтра придёт какая-то администрация новая, которая захочет пойти с нами на диалог. Не захочет. Заметьте, мы от каждой администрации ожидали того, что она пойдёт с нами на диалог, и с каждой администрацией у нас финал был один: хуже, чем при этом президенте, быть не может», – подчеркнул Фененко.