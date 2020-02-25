25.02.2020, Москва, Алексей Топоров
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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«Конфликт на Украине нужен США, чтобы Россия не сближалась с Китаем» – эксперт


Американцы сегодня действуют против России так же, как в древние времена Афины действовали против Спарты.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восьмой шаг «программы «12 шагов» (по урегулированию конфликта в Донбассе – ред.) – он про снятие санкций с России, против чего сразу выступил Атлантический совет США…. – рассказал эксперт. – Сейчас цитировать Фукидида про войны Спарты и Афин, где подразумевается, что Спарта – это Россия, а Запад – это торговые Афины, правда известно, что Афины всегда эти войны начинали и проигрывали… Самое главное для Атлантического совета – это санкции, которыми они могут держать Россию в упряжке».

По словам Мишина, Атлантический совет – это военно-политическое сотрудничество, люди, которые преследуют военные геополитические цели.

«Если Россия будет поддерживать Китай – это для них (американцев – ред.) прямая угроза, – считает политолог. – Значит нужно давить на Россию.

Поэтому конфликт на Украине выгоден именно американцам. Иметь вечные санкции, чтобы Россия не сближалась с Китаем».

Напомним, ранее экс-посол США на Украине Стивен Пайфер посоветовал Украине забыть о Крыме и сосредоточиться на Донбассе.

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