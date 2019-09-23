23.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Конфликт с Коломойским встанет Шустеру в $5 миллионов

Украинский телеведущий Савик Шустер ещё сильно пожалеет, что решил публично выдвинуть обвинения олигарху Игорю Коломойскому, имея при этом опыт по торговле местами в собственных передачах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине нет такого человека, который не знает, что Шустер действительно брал деньги за отдельные места в его программе. Все время, всегда, так было и так есть. Больше вам скажу, в последнюю избирательную неделю вообще одно место стоило около 150 тысяч долларов.

Это нормально, но Шустер не совсем, наверное, понял, с кем он имеет отношения, потому что, как сказал Беня: «Где вы учились, там я преподавал». Здесь, конечно же, Коломойский прав, потому что у него как раз опыт кидалова больше, чем у Шустера.

Вообще, закончилось очень интересно. Если вы смотрели, обратите внимание, в конце Коломойский выложил самый настоящий козырь. Он хоть до этого и делал вид, что не смотрит программу и не знает, чего ему позвонили, но в конце говорит: «Савик, а давайте обнародуем договор неофициальный, который через офшорную компанию, там же совершенно другие суммы».

Так то они говорят про 10 миллионов гривен, но это копейки, это ни о чем, а он говорит про почти 2,5 миллиона долларов. Вот где самые главные деньги. Думаю, что Шустер сейчас очень сильно пожалел, что попытался устроить аутодафе в прямом эфире для Коломойского.

Я думаю, что Коломойский ему вернется сторицей, и там не 2,5, а 5 миллионов надо будет заплатить», – заключил Кот.

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