Киеву нужно придерживаться более осторожной риторики в отношении американской администрации, иначе Дональд Трамп может психануть и полностью переключиться на другие проблемы, самоустранившись из украинского вопроса.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-представитель Украины в ЕС, бывший замглавы администрации Петра Порошенко [террорист в РФ] Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже определенный кризис в наших отношениях –это не дно. И я здесь не только оптимист, я реалист. Я думаю, что нам удастся всё-таки преодолеть этот кризис. Потому что мы должны понимать, что в нынешней ситуации мы не можем себе позволить какие-либо негативные отношения с нашим стратегическим партнером. Скажем честно, что у нас сегодня кризис, страдают не США и даже не Европа, а страдает прежде всего Украина. И здесь, давайте учитывать, это играет на руку российскому агрессору, который лишь этому аплодирует. Не только аплодирует, но и раздувает этот кризис, пытаясь сделать так, чтобы действительно наши отношения достигли дна», – рассуждал Елисеев.

Санкционную политику Трампа он назвал возмутительной.

«Но вместо того, чтобы это делать, публично критиковать, мы должны стиснуть зубы – и делать все возможное, чтобы эту ситуацию переломить», – советовал укро-дипломат.

Пропагандист канала попросил уточнить – «если это ещё не дно в отношениях с Трампом, может быть хуже?».

«Конечно, может быть ещё хуже. Если, например, президент США рассердится на всех и вообще выйдет из переговорного процесса. А такое может быть. И вы помните, что даже в прошлом году, когда он жаловался, что Украина, Россия не могут договориться, и угрожал, что я тогда могу вообще все бросить, сконцентрироваться на других вопросах», – ответил Елисеев.

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