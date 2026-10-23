Львовский русофоб настоятельно рекомендует Зеленскому «попуститься до ноября»
Украине лучше особо «не отсвечивать», пока не пройдёт готовящаяся встреча лидеров России, Китая и США.
Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он многозначительно подчеркнул, что «история знает такие встречи».
«Это все происходит без Украины, без нас о нас, и понятно, почему людей выбешивает, нервирует, возмущает, раздражает.
И тут надо тоже понять очень простую вещь. Для того, чтобы на равных претендовать на сиденье за этим столом высочайшей мировой топ-лиги, надо, как минимум, мочь вести войну самим», – сказал выступающий.
По его словам, возможная трехсторонняя встреча в Китае – это когда об Украине будут «говорить очень крупные как об очень мелком для них».
«Нам тоже надо включить здоровый самоанализ, здоровую самокритику и просто вменяемый взгляд на все и на самих себя», – сказал Дроздов.
Исходя из этого, он порекомендовал Украине «немножко попуститься» до ноября.
«Посмотреть в зеркало на самих себя. Осознать, кроме риторики, пафоса, топанья громко ножкой, что не очень-то позиции сильные у нас. И надо просто дождаться. Не новой конфигурации, её не будет, но какой-то притирки трёх основных вершин мира по нашей проблеме, которую здесь никто не может решить уже.
Надо дождаться, и дальше будет следующая серия. Я призывал бы к этому наших людей, вместо того чтобы бегать впустую из угла в угол, на всех обижаться. При этом, извиняюсь, быть почти в полуразвалившемся, полунемощном состоянии», – объяснил Дроздов.
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