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Украине лучше особо «не отсвечивать», пока не пройдёт готовящаяся встреча лидеров России, Китая и США.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он многозначительно подчеркнул, что «история знает такие встречи».

«Это все происходит без Украины, без нас о нас, и понятно, почему людей выбешивает, нервирует, возмущает, раздражает. И тут надо тоже понять очень простую вещь. Для того, чтобы на равных претендовать на сиденье за этим столом высочайшей мировой топ-лиги, надо, как минимум, мочь вести войну самим», – сказал выступающий.

По его словам, возможная трехсторонняя встреча в Китае – это когда об Украине будут «говорить очень крупные как об очень мелком для них».

«Нам тоже надо включить здоровый самоанализ, здоровую самокритику и просто вменяемый взгляд на все и на самих себя», – сказал Дроздов.

Исходя из этого, он порекомендовал Украине «немножко попуститься» до ноября.