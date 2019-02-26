Конфликтом вокруг Матросского бульвара в Севастополе займется суд

26.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Благотворительный фонд «35-я Береговая Батарея» подал жалобу в Ленинский райсуд Севастополя, который должен будет рассмотреть конфликтную ситуацию вокруг реконструкции Матросского бульвара.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступила жалоба Благотворительного фонда историко-культурного развития города «35-я Береговая Батарея» на постановление Севгосстройнадзора, которым данная организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей за проведение реконструкции Матросского бульвара без разрешения на строительство, в случае, когда получение такого разрешения обязательно в силу закона (ч.1 ст.9.5 КоАП РФ).

Не согласившись с указанным постановлением, президент Благотворительного фонда подал в суд жалобу, в которой просит решение административного органа отменить, производство по делу прекратить за отсутствием события административного правонарушения», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», реконструкция Матросского бульвара велась не за бюджетные средства. Ее осуществлял фонд «35-я береговая батарея» – структура, связанная с героем Русской весны Алексеем Чалым. Фонд был единственной организацией, которая подала заявку на «конкурс меценатов», объявленный правительством Севастополя в мае 2017 года.

Однако в декабре прошлого года сотрудники подведомственного правительству Севастополя учреждения «Парки и скверы» изгнали с Матросского бульвара компанию-подрядчика ООО «Акра», которая осуществляла реконструкцию этого парка. Формальной причиной для остановки реконструкции стал снос пяти ветхих строений, находившихся на бульваре.

Однако все в Севастополе понимают, что это лишь повод. Главная причина – в личном конфликте губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и Чалого, который, по сути, лично через благотворительный фонд финансировал строительство. В объект уже было вложено 80 млн. рублей частных средств и планировалось вложить еще порядка 700 млн. рублей.