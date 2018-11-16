Правительство Севастополя срывает реконструкцию Матросского бульвара

16.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы» при правительстве Севастополя остановило реконструкцию одного из первых публичных парков в Севастополе – Матросского бульвара, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Это уже второе место отдыха после Парка Победы, которое чиновники замораживают на стадии стройплощадки. Если учесть, что еще в двух парках реконструкция пока ведется, то очевидно: рекреационное пространство в Севастополе сжимается, как шагреневая кожа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Реконструкция Матросского бульвара велась не за бюджетные средства. Ее осуществлял фонд «35-я береговая батарея» – структура, связанная с героем Русской весны Алексеем Чалым. Фонд был единственной организацией, которая подала заявку на «конкурс меценатов», объявленный правительством Севастополя в мае 2017 года.

У губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с Чалым серьезный конфликт, поэтому остановку работ логично расценивать как месть за критику в СМИ, поддерживающих бывшего «народного мэра», провальной реконструкции Парка Победы, который два подрядчика, выбранных правительством, в течение года превращали в свалку стройматериалов.

Формальным поводом для остановки работ послужил «несанкционированный снос» неких строений. Подконтрольный губернатору телеканал ИКС раструбил как о неслыханном варварстве о демонтаже старого летнего кинотеатра.

В послевоенном Севастополе он действительно был знаковым «очагом культуры», хотя не являлся объектом культурного наследия.

Как показало обследование лицензионной организации «Севстройпроект», кинотеатр, как и многие здания в 40-е и 50-е был построен на скорую руку на драночной основе и поэтому ремонту не подлежал. Заказчики реконструкции пошли на дополнительные затраты и решили построить объект заново.

«Был заключён контракт с московской проектной организацией, которая провела бесконтактное сканирование этого здания и составила комплект документации, по которой оно будет воссоздаваться с точностью до каждой завитушки. При помощи современных технологий мы воссоздадим всё, что так памятно жителям Севастополя», — сказал в интервью сайту «Форпост» руководитель благотворительного фонда «35-я береговая батарея» Петр Николаев.

Летний кинотеатр, по его словам, будет не просто воссоздан заново — в нём появится современный экран, позволяющий демонстрировать сегодняшние фильмы.

Как сообщил директор компании-подрядчика Вадим Пигарев, помимо воссоздания кинотеатра заказчик согласился оплатить и другие не предусмотренные первоначальным проектом работы. Так, фонд «35-я батарея» переложил теплотрассу, заменив старые трубы современными. Почти на 50% выросла протяженность подпорных стен (бульвар расположен на вершине холма). Стены строились так, чтобы не пострадали реликтовые сосны на склоне. Кроме того, пришлось убирать под землю наружный газопровод и переносить троллейбсные опоры.

Сумма средств, которые «35-я береговая батарея» успела затратить на Матросский бульвар, уже превысила 80 млн. рублей. И все это было только подготовкой. Реконструкторы намерены восстановить не только послевоенный кинотеатр, но и парковую архитектуру 19-го века, включая мраморных львов на входе.

«Будет высажено большое количество новых растений. Приглашен очень хороший дендролог, который подбирает растения таким образом, чтобы горожанам было комфортно в любое время года.. Уверен – дендропарк станет лучшим в городе», – рассказал Пигарев.

Таким образом реконструкция местных меценатов оказалась бы более качественной, чем работы, оплаченные миллиардом из госбюджета и заказанные варягами из правительства. Поэтому губернатор Овсянников решил ее запретить.

Согласно полученному фондом уведомлению, закончить все работы на Матросском бульваре и покинуть его строителям следует до 22 ноября. «35-я батарея» подготовила и направила в адрес ГБУ «Парки и скверы» ответное письмо, в котором рекомендует решать вопрос в суде, поскольку оснований для расторжения договора в одностороннем порядке у ГБУ нет.

«Я надеюсь, что работы будут продолжены – для этого есть и желание, и средства, а главное, что есть план работ по реализации проекта», – сказал в интервью «Форпосту» руководитель благотворительного фонда «35-я береговая батарея» Петр Николаев.