Конфликты вдруг запылали по всему периметру России

06.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Волнения, которые выглядят в последнее время на территории стран, входящих в СНГ, выглядят спланированными извне.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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Давая оценку беспорядкам в Бишкеке, где недовольные итогами выборов начали захваты админзданий, он отметил, что Киргизия – одна из стран, где волнения происходит регулярно.

«Это связано с территориальными особенностями страны, население там фактически разделено на две части – северян и южан. Эти конфликты, как правило, быстро решаются, в том числе и с помощью России», – сказал Абзалов.

Он не исключает, что сегодня в Киргизии свою роль может играть фактор внешнего давления.

«Здесь находится центр транзита, через который в свое время происходила перевозка оружия сторону Афганистана. И США активно влезали в этот процесс, у них тут даже была своя перевалочная военная база. Киргизия и сейчас стратегически важная территория, ее еще называют «воротами в Среднюю Азию», – отметил эксперт.

«А вообще все эти волнения в странах СНГ и ОДКБ в последнее время выглядят довольно странно. И как будто спланировано! Возможно кому-то это очень выгодно чтобы конфликты заполыхали по нашему периметру», – не исключает Абзалов.