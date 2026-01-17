Конгрессмен США – Трампу: Лучший способ давить на Путина – дать бандеровцам дальнобойные ракеты

США продолжают обеспечивать ВСУ данными разведки, но для давления на Москву хорошо бы возобновить поставки Киеву дальнобойных ракет.

Об этом сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил в ходе выступления в Конгрессе США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В декабре я с радостью сообщил своим коллегам, что Конгресс подавляющим большинством голосов принял, а Трамп с энтузиазмом подписал закон о полномочиях в области национальной обороны. Этот закон продлевает действия, инициативы, содействия безопасности Украины и нашу готовность делиться с Украиной разведывательными данными. Это хорошо – и для президента, и для наших друзей…

Наши союзники по ту сторону Атлантики сейчас берут на себя ведущую роль в финансировании помощи Украине в сфере безопасности. Союзники по НАТО закупают у нас оборудование и передают его Украине. Я, как и все американцы, безусловно, это приветствую», – заявил Уикер.