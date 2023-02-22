Конгрессмены-республиканцы в Киеве: Байден зажал оружие – мы дадим больше

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Прибывшие в Киев на следующий день после Джо Байдена конгрессмены-республиканцы жёстко раскритиковали президента США. Но не за чрезмерную поддержку Украины, а как раз наоборот.

Об этом сообщил телеканал FoxNews, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возглавивший делегацию председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол давно требует передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

В состав делегации также вошли конгрессмены Кит Селф, Даррелл Исса, Макс Миллер и Джейк Эллзи. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, республиканцы провели пресс-конференцию у стен Михайловского собора в Киеве, где жестко раскритиковали Байдена.

Конгрессмены-республиканцы считают, что Зеленскому в первую очередь нужна артиллерия дальнего действия, ракеты AТACMS, способные поражать цели в Крыму, системы класса «воздух-земля», и, не в последнюю очередь, истребители F-16.

По мнению Иссы, визит президента США был «стратегическим провалом», потому что Байден не представил никаких новых планов США в отношении Украины. Маккол пошел еще дальше: он считает, что Байден «слишком медлителен» в отношении поставок оружия на Украину.

«У нас есть мощная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все необходимое для победы», – заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам.

При этом Майкл Маккол ещё в ноябре 2022 года призвал администрацию Байдена предоставить Киеву всё необходимое оружие, включая ракеты ATACMS, чтобы «Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные войны». Тогда же Маккол заявлял, что удары ВСУ по Крыму – «честная игра», так как он не является частью России по международному праву.

«Таким образом, борьба между республиканцами и демократами, которая до выборов в Конгресс в ноябре 2022 года велась за и против выделения помощи Киеву, превратилась в соревнование, кто лучше поможет режиму Зеленского и отправит ему больше вооружений. Теперь антитрампистская фракция Республиканской партии будет критиковать администрацию Байдена не за то, что она финансирует киевский режим, а за то, что она делает это недостаточно», – считает политический обозреватель Кирилл Бенедиктов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», другая группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».