Конкурентка Лукашенко не верит в «русских боевиков» и не отменит митинг

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Главная конкурентка Александра Лукашенко на предстоящих в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская не будет отменять назначенный на сегодня большой митинг в Минске, не смотря на предупреждение властей о готовящейся провокации.

Об этом она заявила журналистам после внеочередного заседания

ЦИК, на котором перед кандидатами выступил госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется. Единственное – будут усилены меры по безопасности людей. Будут металлоискатели и оцепление. Ответственность за мир и безопасность теперь возложило на себя наше государство», – сказала Тихановская.

Она дала понять, что сомневается в версии властей о том, что из России в Белоруссию засылаются большие группы боевиков для дестабилизации ситуации.

«Я думаю, что вы проведете свое собственно расследование и расскажете нам, что это было», – сказала Тихановская журналистам.

Позапрошлой ночью белорусские правоохранители задержали в санатории под Минском 32 россиянина, которых сейчас обвиняют в подготовке терактов. Равков сегодня заявил, что на территории страны находится еще 200 боевиков. Кроме того, формируются новые группы под Псковом и Невелем.

Российские эксперты и журналисты считают, что задержанные россияне направлялись в Турцию, чтобы по контракту с частной фирмой осуществлять охранные функции в одной из африканских стран.