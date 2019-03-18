Конкурирующие майданщики травят продавшегося Порошенко «коллегу»

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В украинском сегменте соцсетей развернулась травля обслуживающего Петра Порошенко «политолога» Александра Палия, которого фотографы запечатлели на недавнем предвыборном митинге президента в момент демонстрации невиданной радости по поводу появления своего шефа на сцене.

На фотографии Палий что-то кричит с радостным лицом и вскинутыми вверх руками.

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Представители т.н. киевского «медиа-сообщества», обслуживающие конкурентов Порошенко, поспешили развернуть травлю Палия, очевидно, не без зависти относительно занятого тем хлебного места при президентской администрации.

В Сети распространяются «фотожабы» на мотив снимка Палия с митинга.

Напомним, что Палий – яркий образец «свидомого» пропагандиста – частый гость эфиров порошенковского «Прямого» и «5 канала».

Не так давно он заявил, что Украина владела Крымом еще десять веков назад во времена Тмутараканского княжества.

А недавно Палий, пытаясь выгородить своего шефа Порошенко, объявил его единственным достойным претендентом на пост президента, поскольку остальные – якобы, представители еврейской национальности (позабыв при том, что самому Порошенко оппоненты приписывают фамилию Вальцман).

«Уважаю евреев – очень мудрый народ. Также россиян, не зараженных имперским вирусом, им нелегко. Но уверен – президентом Украины должен быть украинец и христианин. Как абсолютное большинство украинцев. Поэтому я не буду голосовать ни за Тимошенко, ни за Зеленского. Ни за других ставленников иностранных олигархов», – написал Палий.