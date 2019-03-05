Киев объявил Крым древнеукраинскими землями

05.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина владела Крымом дольше России, но было это десять веков назад, еще во времена Тмутараканского княжества (располагалось на территории станицы Тамань Краснодарского края, входило в состав Киевской Руси).

Об этом в эфире 5 канала заявил украинский политолог Александр Палий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, там и так мало украинского. Находясь в составе Украины, реально власть всегда принадлежала Москве, потом немного местным криминальным группировкам.

Украина, реально Украина, там была в последний раз в 12-м столетии во времена наших князьев, когда существовало так называемое Тмутараканское княжество.

Кстати, его история длилась дольше, чем история российского Крыма. Истрия российского Крыма – это всего-навсего 1783 по 1854 годы. И еще пара лет сейчас. А история Тмутараканского княжества – это с 960-х по 1160-е, то есть порядка двухсот лет», – заявил Палий.

Палий – уроженец Черкасской области, выпускник печально известной Киево-Могилянской академии. Лауреат «премии Джеймса Мейса» (американского основоположника теории «голодомора-геноцида), которую ежегодно выдает газета «День», редактируемая Ларисой Ившиной, супругой экс-главы СБУ перекрасившегося КГБ-шника Евгения Марчука.