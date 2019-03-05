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05.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Крым, Пропаганда, Россия, Украина
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Киев объявил Крым древнеукраинскими землями

Украина владела Крымом дольше России, но было это десять веков назад, еще во времена Тмутараканского княжества (располагалось на территории станицы Тамань Краснодарского края, входило в состав Киевской Руси).

Об этом в эфире 5 канала заявил украинский политолог Александр Палий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, там и так мало украинского. Находясь в составе Украины, реально власть всегда принадлежала Москве, потом немного местным криминальным группировкам.

Украина, реально Украина, там была в последний раз в 12-м столетии во времена наших князьев, когда существовало так называемое Тмутараканское княжество.

Кстати, его история длилась дольше, чем история российского Крыма. Истрия российского Крыма – это всего-навсего 1783 по 1854 годы. И еще пара лет сейчас. А история Тмутараканского княжества – это с 960-х по 1160-е, то есть порядка двухсот лет», – заявил Палий.

Палий – уроженец Черкасской области, выпускник печально известной Киево-Могилянской академии. Лауреат «премии Джеймса Мейса» (американского основоположника теории «голодомора-геноцида), которую ежегодно выдает газета «День», редактируемая Ларисой Ившиной, супругой экс-главы СБУ перекрасившегося КГБ-шника Евгения Марчука.

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