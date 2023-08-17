«Конопля, порно и гей-партнерство»: экс-министр Украины о главных заботах Зе-власти

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Вместо управления воюющей страной киевское руководство озабочено только зарабатыванием денег, выращиванием конопли и продвижением порнографии.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховный совет принял закон об упрощении таможенных процедур при закупке дронов и комплектующих. Проголосовали. И где этот закон? Он до сих пор не подписан президентом. Почему ещё год назад не подписан закон. Которого требует жизнь? Некогда нашему великому политическому руководству, это мелочи, дроны какие-то. Подождут. Но какой сейчас главный закон? Вот я открываю Интернет – надо легализовать порнографию. Это самый главный вопрос в воюющей стране», – сказал Рева.

«До этого они легализовали коноплю, рассказывая о больных, а на самом деле думая о том, как площади засевать. Проталкивают закон о гражданском партнёрстве – вот как мы без этого можно победить Россию? Это же невозможно. И эти люди сидят у нас в Верховном совете. Проблем на фронте, в тылу, а у депутатов совершенно другая повестка – их волнует порнография, конопля, гражданское партнёрство. Это главное. В этом у нас проблема, в неадекватности власти», – добавил экс-министр.