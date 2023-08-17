«Конопля, порно и гей-партнерство»: экс-министр Украины о главных заботах Зе-власти

Вадим Москаленко.  
17.08.2023 11:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 644
 
Дзен, Политика, Украина


Вместо управления воюющей страной киевское руководство озабочено только зарабатыванием денег, выращиванием конопли и продвижением порнографии.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо управления воюющей страной киевское руководство озабочено только зарабатыванием денег, выращиванием конопли и продвижением...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Верховный совет принял закон об упрощении таможенных процедур при закупке дронов и комплектующих. Проголосовали. И где этот закон? Он до сих пор не подписан президентом. Почему ещё год назад не подписан закон. Которого требует жизнь?

Некогда нашему великому политическому руководству, это мелочи, дроны какие-то. Подождут. Но какой сейчас главный закон? Вот я открываю Интернет – надо легализовать порнографию. Это самый главный вопрос в воюющей стране», – сказал Рева.

«До этого они легализовали коноплю, рассказывая о больных, а на самом деле думая о том, как площади засевать. Проталкивают закон о гражданском партнёрстве – вот как мы без этого можно победить Россию? Это же невозможно.

И эти люди сидят у нас в Верховном совете. Проблем на фронте, в тылу, а у депутатов совершенно другая повестка – их волнует порнография, конопля, гражданское партнёрство. Это главное. В этом у нас проблема, в неадекватности власти», – добавил экс-министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть