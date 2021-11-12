Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.11.2021 10:10
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Белоруссия, Газ, ЕС, Политика, Россия, Энергетика
Просмотров:

Константин Симонов: Лукашенко не сможет перекрыть транзит газа в ЕС

Несмотря на вчерашнюю угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу, у...

Несмотря на вчерашнюю угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу, у Минска такой возможности нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью компании Газпром. Управляются они российской компанией. Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос: «На каком основании это будет сделано?», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня Россия, наоборот, наращивает поставки газа в Европу.

«Нам не нужно перекрытие транзита. На полную мощность работает украинская труба, другие системы. В этом плане мы не сторонники эскалации, так что думаю, что речь идет об эмоциональных заявлениях, реализованы они на практике не будут», – считает Симонов.

Читайте по теме: «Безголовые мерзавцы»: Лукашенко ответил Литве и Польше, пригрозив перекрыть транзит газа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть