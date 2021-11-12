Константин Симонов: Лукашенко не сможет перекрыть транзит газа в ЕС

Несмотря на вчерашнюю угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу, у Минска такой возможности нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

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«Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью компании Газпром. Управляются они российской компанией. Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос: «На каком основании это будет сделано?», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня Россия, наоборот, наращивает поставки газа в Европу.

«Нам не нужно перекрытие транзита. На полную мощность работает украинская труба, другие системы. В этом плане мы не сторонники эскалации, так что думаю, что речь идет об эмоциональных заявлениях, реализованы они на практике не будут», – считает Симонов.

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