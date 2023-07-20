Конституционный суд Боснии и Герцоговины избавился от сербских судей

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Последний сербский судья Конституционного суда Боснии и Герцеговины Златко Кнежевич был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Ранее КС принял решение работать без участия судей из Республики Сербской.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после отстранения Кнежевича в КС БиГ совсем не осталось судей из Республики Сербской. Другой сербский судья Миодраг Симович подал в отставку еще в прошлом году.

При этом, согласно Дейтонскому мирному соглашению, Конституционный суд страны должен формироваться по следующему принципу: двое судей-бошняков, двое судей-хорватов, двое судей – сербов плюс трое европейских судей, назначаемых Еропейским судом по правам человека. Таким образом, решение работать без судей Республики Сербской нарушило конституционные принципы страны.

Тем не менее, подобный произвол был поддержан западным надсмотрщиком за БиГ – Верховным представителем, немцем Кристианом Шмидтом. Помимо этого, обладая исключительными полномочиями, тот пригрозил ввести уголовную ответственность за «нарушение конституционного порядка».

В свою очередь РС не признает легитимность Шмидта, называя его просто «иностранным гражданином», поскольку его кандидатура должна была пройти через согласование Совета Безопасности ООН, где против нее выступали Россия и Китай. И Шмидт был назначен ЕС в обход прописанных процедур.

Еще в 2020 году лидер боснийских сербов Милорад Додик и тогдашний неформальный лидер боснийских хорватов Драган Чович обращали внимание на то, что сараевской бошнякской элите всегда удается протащить свои решения через КС, поскольку у нее там большинство: трое иностранных судей всегда присоединялись к голосам двух бошнякских, обеспечивая большинство. Тогда Додик и Чивич требовали убрать иностранцев из Конституционного суда, но к ним никто не прислушался.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины традиционно работает на лишение Республики Сербской ее суверенитета. В частности он выносил решения по передаче ее государственных и военных земель, лесов и водоемов Сараево, запрещал символику и празднование Дня Республики.

В ответ парламент боснийских сербов – Народная скупщина РС, объявил решения КС недействительными на своей территории.