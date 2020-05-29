Иностранные судьи постановили отобрать земли боснийских сербов в пользу мусульманской армии

29.05.2020, Сараево, Алексей Топоров

Конституционный суд БиГ удовлетворил апелляцию министерства обороны страны на перерегистрацию в ее пользу 254 568 квадратных метров земли в окрестностях города Фоча, относящегося к Республике Сербской.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, КС БиГ отменил решение районного суда в Требине (РС), согласно которому более 250 тысяч квадратных метров территории Республики Сербской должны остаться на балансе сербского энтитета.

Сам процесс по поводу земель, на которых ранее располагались казармы Войска Республики Сербской был инициирован министерством обороны БиГ и Генеральной прокуратурой БиГ в октябре 2016 года.

Этому предшествовало нарушение заключенных в 1996 году Дейтонских соглашений, когда по инициативе Верховного представителя по БиГ (иностранного надсмотрщика за страной, обладающего исключительными полномочиями – ред.) РС была лишена собственных вооруженных сил.

Опасность последнего решения КС БиГ состоит в том, что оно фактически нарушает безопасность сербского энтитета, поскольку благодаря ему министерство обороны, подчиняющееся бошнякско-мусульманской элите Сараево, может ввести на территорию Республики Сербской свои вооруженные подразделения.

«Конституция гласит, что все, что официально не передано в собственность БиГ, принадлежит субъектам, в частности, не переданное имущество принадлежит субъектам, – прокомментировал решение КС боснийский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Мы, очевидно, имеем дело с грабежом и изъятием, которые пытаются узаконить решением Конституционного суда, постоянно нарушающего Конституцию и выступающего против Республики Сербской».

Напомним, что ранее Конституционный суд БиГ постановил передать в ведение Сараево сельхозземли общественного пользования в РС, что вызвало серьезное возмущение боснийских сербов.

После чего Милорад Додик объявил бойкот центральных органов власти со стороны сербских чиновников, в котором его поддержал лидер боснийских хорватов Драган Чович – хорватская община давно пытается добиться избирательной реформы, чтобы обеспечить свое представительство в органах власти Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ – второго энтитета страны.

Также Додик и Чович потребовали вывода из состава КС трех назначаемых председателем Европейского суда по правам человека иностранных судей, традиционно голосующих в интересах бошнякско-мусульманского большинства БиГ. Развитию протеста помешало развитие эпидемии COVID-19.

«Конституционный суд БиГ давно начал выходить за рамки своей компетенции, и споры, касающиеся военной собственности и особенно сельскохозяйственных земель Республики Сербской, только подтверждают это», – прокомментировал ситуацию телеканалу РТРС член комитета Народной скупщины РС по конституционным делам Перица Бундало.