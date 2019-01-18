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18.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Конституционный суд Украины займется церковным рейдерством

Верховная рада, приняв закон о переподчинении религиозных общин, пошла на грубое нарушение Конституции Украины.

Об этом в ходе заседания парламента заявил депутат Вадим Новинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера с грубым нарушением конституционной процедуры, персонального голосования и регламента был принят законопроект 4128-Д, который узаконивает рейдерство храмов Украинской православной церкви. В сессионном зале зафиксированы многочисленные случаи кнопкодавства во время грубых попыток протолкнуть его через парламент. К тому же, за основу и в целом можно ставить на голосование только законопроекты, которые не требуют доработки, но нами было заявлено о наличии правок к нему.

Обращаю ваше внимание, что текст зарегистрированного 16 января этого года законопроекта 4128-Д, впервые появился на заседании профильного комитета вечером, как будто бы доработанный комитетом. Но отправлять законопроект на доработку в комитет могут только после голосования в сессионном зале по поручению Верховной Рады.

Текст документа не имел выводов научно-экспертного управления и Украинского совета церквей. У народных депутатов не было возможности ознакомиться с ним, что является нарушением статьи 112 регламента.

При таких обстоятельствах документ был срочно вынесен в зал, а значит закон о рейдерском захвате храмов Украинской православной церкви принят с нарушением Конституции.

Постановлением «Оппозиционного блока» об отмене результатов голосования, мы требуем от спикера рассмотреть его по полной процедуре и переголосовать с соблюдением закона. В случае отказа мы обратимся в Конституционный суд с соответствующим представлением», – пригрозил парламентарий.

При этом депутат от «Оппоблока» Михаил Папиев отметил, что его фракция подстраховалась и приняла четвертое протестное постановление, которое даже в случае отмены предыдущих трех не позволит спикеру Андрею Парубию подписать принятый ранее закон.

Тем не менее спикер Андрея Парубий проигнорировал аргументы парламентариев и после трех провальных голосований за постановления «Оппоблока» об отмене закона торжественно подписал его в присутствии всех депутатов.

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