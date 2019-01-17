Верховная Рада открыла путь для захватов храмов Московского Патриархата

17.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада приняла закон, который облегчит рейдерские захваты храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предложенным нами законопроектом предлагается, чтобы решения об изменении религиозной подчиненности принимались на общем собрании религиозной общины, а не на местных референдумах, как нам это предписывают из Москвы. Решение считается правомочным, когда в соответствии с уставом религиозной общины само собрание является правомочным и, при наличии правомочности этого собрания, две трети проголосовали за изменение религиозной подчиненности.

После того, как религиозная община приняла решение об изменении своей подчиненности, накладывается мораторий на возможность отчуждения её имущества до того времени, пока это процедура юридически не будет завершена.

Также предлагаются изменения в процессе регистрации, во избежание так называемой двойной регистрации», – сказал, представляя законопроект, депутат от «Народного фронта» Виктор Еленский.

Ему попытался возразить депутат Вадим Новинский от «Оппоблока».

«Для вынесения законопроекта в зал не было никаких законных оснований и выводов Научно-экспертного управления. Не собирался по этому вопросу и Совет церквей Украины. Вместе с тем, предложенные изменения создают противоречия с действующими уставами религиозных общин, некоторые положения законопроекта невозможно будет реализовать, а другие просто создают препятствия для религиозной деятельности, а также могут стать почвой для коррупции.

Кажется, что была необходимость помочь президенту Порошенко с его томос-туром. К сожалению, политическая целесообразность вновь победила законность. Суть законопроекта – узаконить рейдерство храмов и имущества канонической Украинской Православной Церкви, и под давлением правоохранителей и местной власти обеспечить массовый переход приходов в новосозданную «Православную церковь в Украине», – заявил депутат Вадим Новинский.

При этом депутат обратился к спикеру Андрею Парубию, что законопроект не может приниматься в целом, пока у парламентариев имеются замечания по его сути, однако председатель Верховной Рады проигнорировал обращение и крикнул Новинскому: «Отойди от меня!».

В результате голосования со второй попытки закон был принят большинством – 229 из 306 парламентариев проголосовали «За», еще 35 выступили «Против» и двое воздержались.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на Украине начался процесс отбора у канонической УПЦ Почаевской лавры. Прокуратура Тернопольской области инициировала расследование и будет добиваться отмены передачи Лавры УПЦ.