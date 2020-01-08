Контр-адмирал: РФ займет принципиальную позицию по Ирану

08.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Российский флот всегда готов к адекватным действиям на море, о чем говорят итоги различных учений и обновление корабельного состава, но в свете иранского кризиса до задействования Черноморского флота вряд ли дойдет.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота.

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«Только в тишине можно решить все эти вопросы. Резкие движения могут нарушить ту систему, которая уже сложилась. А то, что произошло с генералом и та давка, где погибли десятки людей, – это ненормальное явление. Оно невыгодно, я думаю, России тем более. Разговоры о том, что Россия всегда в чем-то виновата, что происходит негативного, уже ни к чему не приведут.

Что касается задействования флота – флот всегда готов. Тем более что недавно провели учения, произошло обновление кораблей. Но я думаю, что не дойдет до того, что Черноморский флот Россия будет применять для решения каких-то вопросов. Я думаю, в поездке Путина на восток и в Турцию в частности будут обговариваться эти вопросы, и Россия, как и ранее, займет принципиальную позицию – все вопросы решаются мирным путем», – заявил Соловьев.

Ранее вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.