Контрабандный флот киевского режима потерял очередной борт в Ливии

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В Ливии уничтожен третий за короткое время украинский транспортный самолет ИЛ-76.

Об этом сообщается в блоге украинского авиасообщества «Крылья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что самолет перевозил гуманитарный груз для Общества Красного Полумесяца Ливии – структурного подразделения Международной Организации Красного Креста.

В МИД Украины подтвердили, что самолет был сбит ударами дронов. В результате атаки разрушен хвост самолета, один из членов экипажа получил легкие ранения. Беспилотники обстреляли самолет сразу после его приземления в аэропорту Мисрата.

Сообщается, что удар нанесли силы Национальной освободительной армии Ливии, которой руководит Халифа Хафтар, якобы, поддерживаемый Россией.

В своем блоге винит Москву в произошедшем депутат Верховной Рады Александр Бригинец: «Московия, похоже, «сделала” Зеленского, как мальчика… Тот, кто хочет мира любой ценой и не готов воевать, всегда платит в пять раз… Правда, платит за него вся Украина. К сожалению, потеря Украины на выборах, это только начало потерь по всему фронту, хотя возможно, компенсацию в виде бутерброда некоторые и получат».

Обвинил Россию в «провокации» и замминистра информполитики Дмитрий Золотухин.

«Есть все основания полагать, что Кремль намеренно провоцирует вооруженные атаки против украинской авиации с целью дискредитировать Украину на международной арене, обвиняя в торговле оружием», – отметил Золотухин на своей странице в соцсети.

При этом, украинский журналист Александр Майоров в своем блоге сообщил, что информация о перевозке гуманитарного груза является неправдивой и на самом деле сбитый самолет мог перевозить оружие и боеприпасы.

«В Ливии завалили третий наш Ил. Утверждают, что он привез в эту страну оружие и боеприпасы. А почему у Президента до сих пор не задались вопросом, а кто это торгует оружием на сторону в обход официальным каналам, когда официально некоторых видов боеприпасов не хватает на передовой? И что это за оружие? Уж не то ли оружие, которое поставляется США и союзниками для восстановления армии Украины?

Сегодня я поверю даже в такую дикую историю… после того как на бывшего нашего Президента завели уголовное дело даже в Панаме, некоторые “дельцы” рассматривают нашу страну, как «хаб» для нелегальной торговли оружием, людьми, даже частями тела – если кто помнит СБУ задержало подобный груз, который стал следствием самодеятельности ряда должностных лиц и медицинских работников.

Вопрос… когда этих “дельцов” в конце концов возьмут за жабры? С нами ведь реально боятся связываться уже не только в Европе», – пишет Майоров.

Схожей точки зрения придерживается и политик Вячеслав Азаров: «В Ливии уничтожен еще один украинский транспортный самолет. Первые перевозили оружие, теперь якобы гуманитарку, но веры правительству мало. Пора прекратить обслуживать интересы кураторов в чужих горячих точках, пока у самих идет война. А то так никаких самолетов не напасешься».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Ливии были уничтожены два украинских Ил-76, перевозивших оружие в эту страну, охваченную гражданской войной.