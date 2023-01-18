Контрнаступ чертей: вслед за Абрамовичем на свет выползли навальнисты

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Соратники блогера-уголовника Алексея Навального, отбывающего срок в колонии за уголовные преступления, объявили о начале «кампании по его освобождению». Они приурочили ее к двухлетию ареста Навального в московском аэропорту. Он прибыл туда из Германии, где проходил лечение от «отравления Путиным», зная, что против него возбуждены уголовные дела, но надеясь на поддержку Запада и своих сторонников. Однако надежды не оправдались.

«Кампания по освобождению» пока ограничилась выпуском двух роликов на ютубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В первом видео дочь Навального Дарья, студентка американского Стенфордского университета, рассказывает о «мучениях», которые переживает ее отец в тюрьме, и призывает всех выступить за его свободу и против войны. Во втором ролике десяток либеральных селебрити, бежавших за рубеж, говорят по очереди «Свободу Навальному».

Параллельно идет необъявленная кампания на Западе. Адвокаты блогера-уголовника объявили, что он тяжко болен и потребовали у президента РФ Владимира Путина допустить к нему гражданских врачей.

По мнению адвокатов, внешний вид Навального «свидетельствует о содержании его в нечеловеческих условиях», и это «ничего кроме беспокойства за его жизнь и здоровье вызывать не может». Ранее с аналогичным обращением выступили медики.

Тут же правительство Германии призвало оказать Навальному находящемуся во владимирской колонии, «скорейшую медицинскую помощь». По чистой случайности именно в эти дни пропагандистский фильм «Навальный» получил две американских премии Cinema Eye Honors. Фильм также вошел в лонг-лист премии BAFTA, которая будет вручаться 19 февраля, и в шорт-лист премии «Оскар», которая пройдет 12 марта 2023 года.

«Западники пытаются опять вытащить тему Навального. Враждебное России правительство Германии потребовало дать Навальному лечение. Западные спецслужбы также организовали письмо 300 врачей, требуя лечение Навальному. Но Навальный получает лечение. Тему Навального просто хотят вытащить из тёмного угла забвения. Значит, планируют протест в России скоро замутить. Темы протеста? Пока не понятно», – пишет в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

В «Телеграме» поползли слухи о том, что США попытаются обменять блогера вместе со своим гражданином Полом Уиланом, осужденным за шпионаж. Переговоры якобы ведет олигарх Роман Абрамович.

Ожидалось, что Уилана обменяют еще в декабре на россиянина Виктора Бута. Однако российская сторона настояла на эквивалентном обмене и выдала только осужденную за наркотики спортсменку Бриттни Грайнер.

Слухи гласят, что Навального отпустят весной. Немецкие политики якобы даже готовы за это снять часть санкций с России и отказаться от поставок тяжелого вооружения на Украину.

«Не знаю, как там американский гражданин Уилан. Его, конечно, стоит “махнуть” на любого нашего. Один к одному, а лучше, на всех, кого можно. А вот нашего негодяя – “жертву немецкого Новичка” я бы отдавать воздержался до возникновения особого формата обмена. Отдавая его, мы должны понимать, что отдаём врагу потерянное им оружие. Он будет делать всё возможное, чтобы как можно больше наших ребят погибли на Украине и чтобы как можно больше молодых людей отказались от поддержки своей страны. Я бы его отдал. Но, к примеру, в обмен на всех наших лётчиков, которые сейчас в украинском плену. Их новые удары по врагу компенсируют “эффект негодяя”. А ещё лучше начать отдавать его после военной победы. Как ненужную отстрелянную гильзу. Мы им политического покойника, а они нам военных преступников, объявленных в розыск», – написал депутат Госдумы РФ Олег Морозов.