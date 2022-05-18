Контрнаступление ВСУ завершилось огневым мешком и катастрофой

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Новости Украины

ВСУ научились обороняться, но не умеют наступать. Это показала неудачная попытка контрнаступления в Запорожской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Украинское командование наверняка рассчитывало на совсем другие результаты своего контрудара. Они планировали если и не прорваться к Мариуполю, то оттянуть силы России и союзников с Донбасской дуги, где те наступают на Северодонецк, Лисичанск и Славянск, замедлить продвижение. Недаром еще за несколько дней до того они анонсировали некие приятные новости. Но наступление — это гораздо более сложное дело, чем оборона, и требует совсем другой подготовки сил, в чем и убедились ВСУ. На суше это стало для них таким же болезненным ударом, как и остров Змеиный на море», – сказал Болтенков «Известиям».

Похожего мнения придерживается и работающий на изюмско-славянском направлении военкор Герман Куликовский, который ведет популярный телеграм-канал «Старше Эдды».

«Судя по всему под Гуляйполем произошло то, что должно было произойти (еще произойдет) под Харьковом. ВСУ получили приказ любым способом произвести контрнаступ, обороняющиеся российские войска завели их в огневой мешок и уничтожили. Наступление и оборона – две разные дисциплины военного искусства. Если обороняться украинцы более-менее умеют, то для наступательных действий требуется совсем другой уровень оперативного искусства», – отмечает автор.

Он признает, что ВС РФ тоже грешат (особенно в самом начале операции и недавно под Белогоровкой) ошибками, но в целом наступать умеют.

«Причём наступают зачастую вопреки требуемым военным формулам, требующим концентрировать на направлении основного удара превосходящие силы. Для удачной обороны требуются 2 вещи. Первая, это стойкость обороняющихся войск под артиллерийским огнём и второе, грамотно спланированная операция по взятию в огневой мешок наступающего противника, с нанесением максимальных потерь оному (лучше вообще все сделать так, чтобы враг был полностью уничтожен). Судя по всему, под Гуляй-полем были соблюдены оба этих условия и достигнут нужный результат», – резюмирует Куликовский.

Напомним, что на днях два механизированных батальона ВСУ пытались на танках и БМП атаковать подразделения ВС РФ в районе села Вишневое Запорожской области. В итоге группировка была уничтожена ударными БПЛА и артиллерией.

По информации Минобороны РФ, были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 боевиков.