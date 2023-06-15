Контролируемую Россией часть Херсонской области объединят с Крымом, – прогноз

Подписанный указ об официальном триязычии в контролируемой Россией части Херсонской области породил конспирологические версии о подготовке интеграции её в единое целое с Республикой Крым, что соответствовало бы не только политическим амбициям Сергея Аксёнова, но и историческому устройству Таврической губернии в Российской империи.

«Мера — бюрократическая подготовка к тому, чтобы объединить Херсонскую область с Крымом: русский, украинский и крымско-татарский — это три государственных языка Республики Крым. Отбить у хохла Херсон в ближайшей перспективе вряд ли планируют, а из оставшегося огрызка области отдельный субъект федерации получается совсем худосочный. Исторически Таврическая губерния охватывала и сам Крым, и территории к северу от него — от Днепра до Бердянска. Подконтрольные России приазовские территории за пределами Донбасса как раз почти точно совпадают с некрымскими территориями Таврической губернии. Учитывая, что от своих областных центров они отрезаны (пока) линией фронта, передача их обратно Крыму выглядит предельно логичным решением», – выдвинул версию радиоведущий Сергей Мардан.

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Такой прогноз в интервью «ПолитНавигатору» опроверг экс-депутат Генического райсовета, а ныне советник херсонского губернатора Владимира Сальдо по межнациональным вопросам и зампред общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев.

Он напомнил, что еще во времена президентства Виктора Януковича в Херсонской области проживало 15-20 тысяч крымских татар, и официальный статус крымско-татарский язык получил в двух районах массового проживания его носителей.

«Россия – это многонациональная страна. И на государственном уровне учитываются национальные интересы, в том числе в статусе языка. Мы с вами понимаем, что русский, украинский и крымско-татарский языки сегодня в обиходе, и российское государство это понимает. Поэтому там, где в регионе проживают крымские татары, им предоставляется возможность общения, обучения, делопроизводства на их языке. Это очень положительно сказывается на настроениях населения, не только Генического и Новотроицкого районов, но и других. Все понимают, что народы равны, что их интересы, культура, сохранение идентичности поддерживаются в Российской Федерации, и идёт поддержка народа. Что касается Украины, то мы видим сегодня, к чему приводит восхваление одного единственного народа. Какие националистические лозунги, какая идёт деградация и разрушение государства. Даже без вмешательства Российской Федерации они сами себя разрушили. Все потому, что не учитывались интересы других народов. В результате нашему главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину пришлось принимать решение и проводить СВО», – подчеркнул Ниметуллаев.

Он добавил, что крымские татары в Херсонской области всю информацию о межнациональной политике в Крыму получали из первых рук – от родственников, на которых распространялись все решения.

«Крымские татары осведомлены о том, как живут их родственники в Крыму, все между собой общаются. Ни для кого не секрет, что с 2014 года народ получил реабилитацию. Крымские татары в Херсонской области тоже жили с этим клеймом, но президент Российской Федерации реабилитировал наш народ, и мы точно так же получили здесь реабилитацию с вхождением Херсонской области в состав РФ. Поэтому народ это понимает и доверяет. Все указы и законы о реабилитированных народах стали распространяться и на нашу территорию, и действуют точно также, как в Крыму. Скоро получим такие же учебные пособия по крымско-татарскому языку», – подчеркнул Ниметуллаев.