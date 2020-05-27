Контрразведчики схватились за голову: Лукашенко выдал военную тайну

27.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия давно отказалась от использования российских полигонов для испытания своего ракетного вооружения по собственной инициативе. Поэтому недавнее возмущение президента Александра Лукашенко, якобы, отказом россиян от сотрудничества было показным.

Об этом на своем youtube-канале заявил проживающий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о ракетной технике, которая до недавнего времени активно работала на Ашулуке (российский полигон на границе с Казахстаном – ред.) и других полигонах, то последние пару лет с этим действительно, как отрезали. Достаточно мало таких выездов. Причем, необязательно это происходило по желанию РФ», – сказал Тышкевич.

По его данным Белоруссия, разрабатывая новые образцы вооружения и техники, предпочитает использовать полигоны третьих стран, а не «формального союзника».

«Тот же самый «Полонез» (РСЗО китайско-белорусской разработки – ред.) испытывали в Китае. Были испытания в Беларуси. Причем, шли на риск, запуская ракеты над населенными территориями. Были стрельбы в Казахстане, но никак не на территории РФ.

Недавно в интервью Лукашенко то ли проговорился, то ли сообщил, что о полигонах то ли договаривались, то ли уже испытывали на территории Саудовской Аравии. Это вообще интересно, потому что тема военного сотрудничества с Саудовской Аравией достаточно долго была тайной за семью печатями. Думаю, что круглые глаза и паника после этих слов Лукашенко были не у одного белорусского контрразведчика», – сказал Тышкевич.

Напомним, недавно в разговоре с белорусским военными Лукашенко призвал их «не становиться перед россиянами на колени», если они не позволяют бесплатно пользоваться своими полигонами.