Координатор иноагента «Мемориал» пророчит ОДКБ «гробы из Казахстана»

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Россия ввела гораздо большее число миротворцев в Казахстан, чем это указано в соответствии с предусмотренными нормами ОДКБ.

Об этом во время одиночного пикета в Екатеринбурге заявил координатор уральского отделения ликвидированного решением суда общества «Мемориал» Анатолий Свечников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фрик-либерал вышел с плакатом, на котором написано «нет войне» и нарисованы флаги России, Украины и Казахстана.

«Незаконный ввод войск ОДКБ в Казахстан, причём, основной контингент из России – это наводит на очень грустные размышления. Если российские войска будут участвовать ещё и в Казахстане, будут стрелять там – мало того, что мы приобретём ещё одну страну, которая будет относиться к России и к россиянам как к врагам, но ведь ещё и пойдут гробы. Когда начинают идти гробы, это очень сложно остановить. Афганистан это немало показал. На нас никто не нападает, наши войска заходят на чужую территорию. Нет никакой внешней агрессии. То есть, заявление об этом есть, но это абсолютно не доказано, все факты говорят о том, что это мирный протест, смешавшийся с последовавшей потом войной между элитами. Это просто внутренние, частично бандитские разборки кланов. И участвовать в этом войска ОДКБ не должны, и законных оснований не имеют», – рассуждал Свечников.

По его словам, в Казахстан вошло колоссальное количество российских военных, чтобы там остаться, после того, как выведут соответствующее с обязательствами ОДКБ количество контингента.

«Российские войска в количестве нескольких тысяч человек, это элитные подразделения, имевшие боевой опыт, под командованием человека с богатейшим опытом командования соединениями более 10 тысяч человек, они находятся в Казахстане. Раз они имеют серьёзный боевой опыт, наверное, их ввели не для того, чтобы охранять склады с горючим? Объявляли, что наш контингент будет ограничен 2,5–3 тысячи человек, но уже заявленное число рейсовых самолётов даёт нам ясно понять, что перевезли туда значительно больше людей и, соответственно, техники. Выведут 2,5 тысячи войск, а остальные останутся. И мы это никак не проверим и не узнаем», – подытожил иноагент.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялся подобный одиночный пикет под украинским, американским и российским флагами.