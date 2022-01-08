В Екатеринбурге под флагами Украины и США прошла антироссийская акция

08.01.2022  15:14 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Скандал


В Екатеринбурге состоялся одиночный пикет под украинским, американским и российским флагами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акция состоялась в центре города напротив мэрии.


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Вышедшая на пикет женщина держала в руках плакат «Нет войне». Журналистам она заявила, что считает Россию агрессором, посягающим на территорию других государств.

«Россия уже давно выступает одной из стран-агрессоров и усиленно убеждает как своих граждан, так и граждан за пределами Российской Федерации, что весь мир ополчился против России, что скоро будет война. К сожалению, наш президент тоже активно поддерживает эту политику, постоянно угрожает то нападением, то изъятием территории других государств. В 2014-м году никто в это не верил, но, к сожалению, мы на примере Крыма это увидели. И это может повториться в любой момент», – завила пикетчица.

Спустя полчаса акции к девушке подошел человек в жилетке с надписью охрана и передал информацию по рации, сообщив, что вызовет полицию. При этом еще спустя полчаса правоохранители так и не появились.

Но к девушке подошел один из прохожих, представившийся Олегом Головко, который вступил с ней в спор.

«Дело-то в том, что Россия о своей безопасности заботится, почему она-то агрессор? Если бы такие действия Россия не предпринимала в целях своей безопасности, тогда бы было продвижение НАТО на восток», – заявил мужчина.

Ему тут же начали перечить несколько собравшихся рядом сторонников пикетчицы, на что мужчина назвал их «засланными казачками».

Вскоре после словесной перепалки Головко позвонил в полицию и бросил на землю американский флаг, что взбесило протестующих и едва не привело к драке. Прибывшие на место правоохранители переписали данные участников акции, после чего она завершилась.



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