Копатько: «Если переговоры по Донбассу зашли в тупик, какого чёрта мы туда ездим?»

04.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Если Россией не будет занята жёсткая позиция по Донбассу, есть риск потерять регион, где у населения растёт разочарование в условиях шести лет неопределенности и безнаказанных украинских обстрелов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, в конце концов, должны решиться, – призвал в ходе дискуссии военный эксперт Семён Багдасаров. – Шесть лет издеваются над нашими соотечественниками. Единственный путь спасения – это включение Донбасса в состав Российской Федерации. Моментально поднимется наш рейтинг – и в мире, и везде. Европе сейчас не до нас, Америке не до нас, что там творится, давайте воспользуемся и этот родной нам народ возьмём к себе, назад вернём».

Те не менее, Евгений Копатько скептически прокомментировал призывы собеседника.

«Смотрите, что получается, фактор времени мы не учитываем. Я неделю назад говорил, мобилизация была полная в Донбассе: если пойдёт откат, люди этого не поймут. Я не хочу передавать слова в эфире, что мне сейчас звонят и говорят ребята из Донбасса, после приказа о том, чтобы ослабить давление. Хорошо говорите, Семён Аркадьевич (Багдасаров – ред.), да люди уже не верят, если опять кнопку выключили…

Потому что сейчас, если в тупик зашли переговоры по Донбассу, вопрос, – какого чёрта мы туда ездим, если они объявили Россию «стороной конфликта», а не «гарантом выполнения»?!

Ну, сейчас должен МИД научиться себя уважать? Если этого нет в публичной позиции ОБСЕшников – до свидания, переговоры! Если Россия, согласно «Минску», является гарантом выполнения, значит, она вместе с французами и немцами гарант выполнения! А если считают, что это «сторона конфликта», то куда тогда люди едут, и о чём договариваются, если заранее в тупике переговоры?» – заявил Копатько.

«Второй вопрос – паспорта. Это единственная ниточка, за которой сейчас тянутся люди, но эта задача сейчас тоже зависла. Экономическая блокада с Украиной-то продолжается. Людям в Донбассе лучше не становится – вот, в чём проблема. И людям объяснять, что где-то сейчас переговоры – я это не буду делать, потому что, если не будет занята нормальная жёсткая позиция по Донбассу от РФ, мы потеряем Донбасс! Шесть лет людей кормить завтраками! Сколько можно, вы у людей спросите, что они скажут», – добавил социолог.

«Посмотрите украинские опросы – если 70 процентов украинцев считают, что страна под внешним управлением находится, так с кем мы тогда разговариваем априори?» – заключил Копатько.