Копатько: Украина будет засылать новых и новых диверсантов в Крым

11.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Украинская власть не прекратит попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму и будет продолжать засылать на полуостров диверсионно-террористические группы, потому она заинтересована в ухудшении ситуации на полуострове.

Об этом в эфире программы «Авдеев» заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, спокойное развитие Крыма невыгодно Украине, поэтому любые переговоры с украинской властью бесперспективны.

«Эти люди не остановятся. Пока эта власть существует, разговоры с ней вряд ли возможны какие-то, нужно понимать, что они будут пытаться находить людей, будут пытаться всячески дестабилизировать ситуацию в Крыму. Это их основная задача, по-другому они не могут. Они не смогут идти на диалог, на сотрудничество. Это та реальность, с которой придется считаться. Крым на острие, потому что чем лучше в Крыму, тем у них будут хуже настроения. К сожалению, так», – заявил Копатько.

Напомним, вчера ФСБ пресекла деятельность террористической группы в Крыму, которая планировала взрывы на территории одного из рынков Симферополя.