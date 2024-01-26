Копнём глубже: В чьих интересах льётся кровь на Донбассе

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«ПолитНавигатор» продолжает публикацию расследования о западных корпорациях – истинных интересантах кровавого конфликта на Донбассе, которое обнародовал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

В прошлой публикации были названы конкретные бенефициары «войны чужими руками» против России. На этот раз автор обещает «копнуть поглубже». Редакция приводит материал с небольшими сокращениями.

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…Вопреки расхожему мифу, никакого тайного мирового правительства не существует – на самом деле миром по-прежнему правят деньги, а деньгами – инвестиционные фонды. Впрочем, глобальные механизмы управления, по сути, не подчиняются никому.

8 мая 2023 г. было подписано соглашение между правительством Украины и американской инвесткомпанией «BlackRock» о создании «Фонда развития Украины». Главной формальной целью этого проекта является привлечение инвестиций в секторы энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства. Однако на практике это означает, что ключевые национальные активы Украины – от плодородных земель до электрических сетей – будут проданы. По всей видимости, Киев пытается таким образом решить свои долговые обязательства. Но реальной компенсации, скорее всего, не последует. Бывшая богатейшая республика Советского Союза таким образом переходит во владение транснациональных корпораций.

Возможно, США готовятся к дефолту Украины, и подбирают кризисного управляющего?

Давайте разберемся, кто и как сегодня вовлекается в проект «Украина», ведет военные действия чужими руками и скрывается в тени.

Очевидно, что в современном мире, где деньги играют ведущую роль, и мировая экономика постоянно меняется, роль инвестиционных компаний не может быть недооценена. Огромные инвестиционные корпорации владеют ключами к контролю над глобальной экономикой.

Существует ряд фактов, которые позволяют задуматься о том, какие уровни власти они действительно могут иметь.

В сфере финансов и инвестиций существует несколько гигантских игроков, чья власть и влияние окутаны слухами и тайнами. Среди них выделяются три компании, которые иногда называют «большой инвестиционной тройкой»: «BlackRock», «Vanguard» и «State Street».

Давайте изучим их пристальнее.

Первая, «BlackRock» – это гигантская инвестиционная компания, управляющая активами на сумму 9 триллионов долларов. Ее влияние распространяется на финансовые рынки, корпорации и правительства по всему миру. «BlackRock», благодаря своей позиции, может оказывать давление на компании, чтобы они следовали определенным стратегиям или политикам.

Вторая, «Vanguard» – компания, с более чем 10 триллионами долларов под управлением. Она известна пассивными инвестиционными стратегиями, такими как индексные фонды. «Vanguard» также является одним из крупнейших владельцев акций многих корпораций. Важно отметить, что более 30% акций компаний, входящих в индекс S&P 500, принадлежат инвесторам через «Vanguard».

И третья, «State Street» является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг и услуг хранения активов. С триллионами долларов под управлением она специализируется на голосовании на акционерных собраниях компаний, в которых у нее есть доли. Эта компания может оказывать влияние на корпоративные решения, такие как выбор членов совета директоров и стратегические решения.

Итак, эта большая тройка сосредоточила в своих руках оперативное управление имуществом крупнейших мировых компаний. Однако у фондов нет владельцев, только управляющие с довольно широкими полномочиями. Крайне запутанная схема прав собственности позволяет фондам взаимно владеть друг другом. Они буквально прячутся в собственной тени. Управляющий лишь доводит поручения свыше до конкретных исполнителей, и задача, поставленная заказчиками, реализуется любой ценой.

Давайте рассмотрим факты, которые неоспоримо свидетельствуют о теневой роли инвестиционного сектора.

Факт 1: Гигантские активы под управлением

«BlackRock», «Vanguard» и «State Street» совместно управляют активами, измеряемыми десятками триллионов долларов. На протяжении многих лет эти компании активно инвестировали средства в акции, облигации и другие финансовые инструменты различных компаний по всему миру. Это делает их крупнейшими акционерами во многих мировых корпорациях и позволяет им влиять на корпоративные решения.

Факт 2: Давление на акционеров

Одним из способов, с помощью которых инвестиционные компании могут влиять на корпоративные решения, является голосование на собраниях акционеров. Компании, такие как «State Street», активно участвуют в голосовании по вопросам, связанным с выбором членов совета директоров, вознаграждением руководства, стратегическими решениями и другими важными аспектами управления компанией.

Факт 3: Подковерное влияние на корпоративные стратегии

Инвесторы могут оказывать давление на компании, чтобы те следовали определенным стратегиям. Например, «BlackRock» часто навязывает подотчетным бизнесам собственные практики управления и принятия решений, что далеко не всегда положительно сказывается на корпоративном развитии.

Факт 4: «Грязные» инвестиции и пассивные стратегии

Компании, такие как «Vanguard», известны своими пассивными инвестиционными стратегиями, включая индексные фонды. Эти фонды инвестируют в компании, составляющие определенный индекс, без активного выбора акций. Такие инвестиции оказывают значительное влияние на цены акций и капитализацию компаний.

Факт 5: Неконтролируемые операции на глобальных рынках

Инвестиционные компании имеют широкий доступ к мировым финансовым рынкам и могут моментально перераспределять капитал. Это означает, что они могут активно влиять на колебания цен на акции и облигации, а также на общее состояние рынка.

Факт 6 и важнейший: Финансовый неоколониализм

Одной из форм финансового неоколониализма является долговая зависимость. Многие страны заимствуют деньги на мировых финансовых рынках, чтобы финансировать свои проекты и программы развития. Однако высокие процентные ставки и сложные условия возврата могут привести к долговой ловушке, когда страны оказываются не в состоянии выплатить свои долги и вынуждены брать новые займы, чтобы погасить старые.

Глобальные финансовые институты и спекулятивные фонды создают финансовую волатильность, которая влияет на валютные курсы, процентные ставки и активы стран. Это приводит к усилению рисков и нестабильности в странах-жертвах, особенно тогда, когда их экономики уязвимы.

Финансовый неоколониализм может также проявляться через выкачивание ресурсов из развивающихся стран. Международные компании и инвесторы эксплуатируют природные ресурсы, инфраструктуру и трудовые ресурсы, оставляя в странах лишь небольшую долю прибыли. Это создает экономическую зависимость от внешних игроков и уменьшает потенциал для внутреннего развития.

Международные финансовые институты также оказывают влияние на политические решения и стратегии развивающихся стран. Зависимость от иностранных инвесторов и кредиторов часто приводит к ограничению суверенитета и независимости в принятии решений.

Финансовый неоколониализм также усиливает социальное неравенство в развивающихся странах. Корпорации и финансовые институты всегда ориентируются на максимизацию прибыли, действуя в интересах богатых слоев населения, в то время как бедные и уязвимые группы остаются на обочине.

Решения, которые принимаются инвестиционными компаниями в условиях военных конфликтов, часто граничат с военными преступлениями. Так было и во времена противостояния с фашизмом, но тогда истинные финансисты Третьего рейха ускользнули от наказания. Этих теневых игроков просто вывели из-под удара.

Посмотрите, что происходит сегодня на Украине. За созданием транснациональных компаний и скупкой земель стоит все та же большая тройка инвестиционных фондов. Финансированием националистических батальонов также занимаются компании, подконтрольные международным инвесторам.

Любые инвестиционные компании, представляющие собой мощные финансовые организации, несут в себе не только потенциал для экономического роста, но и опасность для стабильности и справедливости экономики. Преследуя максимизацию прибыли и удовлетворение интересов своих акционеров и владельцев, они часто сталкиваются с обвинениями в жадности и несправедливом воздействии на общество и экономику.

Одной из основных претензий является факт, что стремление к максимизации прибыли может привести к дисбалансу в экономике. Когда компании нацелены на короткосрочную прибыль, они игнорируют долгосрочные последствия своих решений. Это приводит к экономическим кризисам, пузырям на финансовых рынках и нестабильности в различных секторах.

Инвестиционные компании также связаны с понятием «теневых банков» – финансовых учреждений, которые действуют вне официальных банковских норм и регуляций. Это может привести к несостоятельности и риску для финансовой системы в целом, так как подобные организации оказываются слабозащищенными от кризисов.

Жадность и стремление к максимизации прибыли могут также привести к усилению социального и экономического неравенства. Инвестиционные компании, особенно крупные и мощные, могут контролировать значительную долю богатства, усугубляя неравенство и уменьшая социальную мобильность. Это создает обстановку социальной напряженности и дисбаланса.

Гонка за быстрыми прибылями и краткосрочным успехом может вредить долгосрочным стратегиям и инвестициям в инновации и исследования. Инвестиционные компании, ставя прибыль на первое место, уходят от инвестирования в проекты, которые не обещают быстрого возврата капитала, но могут иметь значительное социальное или экологическое значение.

Сегодня линия борьбы с жадностью мирового капитализма проходит аккурат по линии фронта в Донбассе и Украине, это глобальное противостояние двух типов экономики: новой и старой.

Хотя инвестиционные компании, такие как «BlackRock», «Vanguard» и «State Street» часто ассоциируются с мировым финансовым лидерством и процветанием, их деятельность в условиях санкций, военных конфликтов и в развивающихся странах может иметь негативные последствия, о которых говорят гораздо меньше. Эти компании оказывают существенное влияние на экономическую и социальную сферы этих стран, зачастую ухудшая их положение.

В сложных регионах, в условиях военного противостояния и в развивающихся странах, где доступ к капиталу может быть ограничен, инвестиционные компании предоставляют кредиты и инвестиции. Однако это иногда приводит к ситуации, когда эти компании начинают диктовать условия заемщикам и инвесторам. Они навязывают высокие процентные ставки и требуют проведения реформ, которые могут не соответствовать интересам страны и народа. Одним из таких примеров является деятельность иностранных инвесторов на Украине.

Инвестиционные компании также оказывают влияние на экономическую структуру страны. Вложения этих компаний в ключевые секторы, такие как добыча природных ресурсов или финансовый сектор создают экономическую зависимость от их решений и интересов. Это ослабляет независимость стран и ограничивает способность правительств принимать решения в национальных интересах.

Также, инвестиции в определенные секторы могут влиять на занятость и рабочие условия. В некоторых случаях компании не уделяют должного внимания социальной ответственности, что приводит к нарушениям прав работников и ухудшению условий труда.

Деятельность инвестиционных компаний может также способствовать усилению неравенства. Сосредоточение капитала и внимания на определенных компаниях и секторах необратимо усиливает разрыв между богатыми и бедными слоями населения.

Также, инвестирование в экологически нестабильные проекты или отсутствие строгих экологических стандартов может нанести ущерб окружающей среде и здоровью местного населения.

Кстати, не задумывались ли, почему родственники умерших миллиардеров не платят налог на наследство? Тем временем его уплата является обязанностью всех простых европейцев и американцев. Да и размер немалый – доходит до 50% от суммы.

Именно так формируется элитарная система налогообложения и правосудия.

Элита владеет не самими активами, а средой, которая дает безграничную власть и привилегии. Ни одно государство в мире не может проникнуть в эту систему и выкачать налоги. Гигантский «спрут», замкнутый в кольцо, не принадлежащий и не подчиняющийся никому – вот реальность современного миропорядка.

Реальная доля известных миллиардеров (Уорена Баффета, Джозефа Безоса и других) в управлении активами не так велика, как представляется. Фактически, всеми активами управляют инвестиционные институты.

Да, все фонды получают в управление активы клиентов. Но на глобальном уровне портфельных инвесторов никто не знает ни по имени, ни в лицо. Впрочем, демонизировать такую систему не стоит – она не субъектна, это лишь оболочка управления и инструмент сокрытия налогов.

Непубличность – ключевая черта таких транснациональных структур, и за сохранение тайны пакетных инвестиций финансовый «спрут» активно борется.

Взаимозависимость – вторая сторона. Во многих странах, в том числе на Украине, происходит транснациональная монополизация не только экономической, но и политической среды – руками инвестиционных фондов.

И тот же самый сценарий планировалось реализовать в самой большой стране мира – в России.

Структура контроля всей этой глобальной системы хорошо отражает ядро англосаксонских элит, вместе с транснациональными группами составляющее всего несколько тысяч человек. На таком уровне решения принимаются через горизонтальные связи, поэтому закрытой касте нужен устойчивый консенсус. С целью избежать малейшего взаимного контроля был утвержден паритет: первый среди равных, но… не выше. По моему мнению, это «равенство», скорее, напоминает круговую поруку.

В результате мы получаем замкнутое сообщество, которое по своим признакам напоминает вырождающееся дворянское сословие какого-нибудь заштатного европейского княжества. Социальная и этническая дискриминация, неоколониализм, попрание суверенитета – вот характерные черты данной элиты.

К сожалению, ряд представителей российского бизнеса близки по убеждениям к этой псевдоаристократии. Впрочем, с началом СВО их стало заметно меньше, наши экономика и общество постепенно проходят санацию. В условиях шторма – глобальных трансформаций и смещения геополитических полюсов – никто из таких нуворишей не выплывет, потому что пропуск в новый мир потребует не столько ресурсов, сколько верных жизненных ориентиров…