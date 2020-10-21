«Корабли НАТО полезут под Крымский мост» – эксперты

21.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Странам НАТО не нужно строить большие базы на территории Украины с развитой инфраструктурой и серьезными капиталовложениями, а достаточно иметь хорошие логистические центры, чтобы оперативно разместить там необходимое количество техники и плавсредств.

Об этом в своем блоге пишет бывший одессит, экс-депутат местного горсовета Игорь Димитриев, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве двух военно-морских баз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим «военные базы» мы представляем себе огромные бастионы с многими кругами обороны. Но в англо-саксонском мире, давно отработавшим методику ведения колониальных войн, все выглядит по-другому. Им нужны лишь логистические центры: взлетно-посадочная полоса, радио-электронное оборудование, склады с казармами. В считанные дни в нужном месте разворачивается группировка.

Тем более что в случае с Украиной там есть кому воевать с Россией и Донбассом, нужна лишь техническая поддержка. Провести учения, как в Азербайджане летом. Оставить там консультантов и операторовм, поставить необходимые системы радиолокационного наблюдения и вооружения. И понеслась! Денег Украине могут и не давать. Хотя на ремонт аэродромов давать уже начали», – пишет Димитриев.

По мнению российского журналиста Андрея Медведева, свою военно-морскую базу на Украине может получить, например, Великобритания, которая выделяет Киеву кредит на закупку устаревших катеров у Лондона.

«Денег на это все у Украины нет вообще. Совсем. И важно не что сказал Зеленский, а кто даст деньги на реализацию всего. Вряд ли США – выборы. После них может быть. То есть в следующем году. Турция вряд ли. Вооружение продаст, научит, но денег не даст. Военные операции в Сирии, отток туристов из-за ковида, там тоже экономику пошатнули.

Англичане могут. И вроде даже обещали. 1,6 миллиарда долларов. а на них Украина будет обязана купить в Британии 8 ракетных катеров. Катера не новые, прямо скажем, даже устаревшие. Но для создания двух баз и для провокаций в Черном море и этого хватит.

Так что в целом ничего нового, или супер страшного.

Но проблема не рассосется сама собой, это безусловно. Разные ура-патриотические эксперты лет пять назад обещали, что Украине осталось год-два-три. Сегодня они про это не вспоминают, молчат, делают вид, что не говорили такого. И украинскую проблему придется решать. Силовым ли способом, политическим ли. Средства значения не имеют. Но решать придется именно России. Если хотим сохранить себя», – пишет Медведев.

Известный крымский журналист Олег Крючков также отмечает, что военно-морские базы на Украине однозначно будут строиться для стран НАТО.

«Два решения. Американцы разрешили полеты над Крымом под управлением украинских диспетчеров и заявление Киева про строительство баз. Одна база точно в Мариуполе. Морем корабли НАТО полезут под Крымский мост в Азов, а воздухом – «Глобмастер» или «С-130» попрут над Крымом», – считает Крючков.