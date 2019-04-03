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03.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Провокации, Россия, США, Украина
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Корабли НАТО поведут ВМСУ через Керченский пролив

НАТО планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в Черном море.

Об этом, как сообщает ТАСС,  заявила в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

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По ее словам, главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят этот пакет мер на совещании, которое начнется сегодня в Вашингтоне.

“Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море”, – заявила Хатчисон.

Также она добавила, что требуется “больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены”, а страны региона стали “свободны от российского вмешательства”.

“Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым – это часть Украины”, – утверждает американский представитель.

Она также говорит, что альянс собирается принять новый пакет мер в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе и добавила, что члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

“Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России”, – заявила Хатчисон.

Отметим, что после имевшего место в ноябре прошлого года инцидента в Керченском проливе были задержаны два украинских катера и буксир, которые пытались прорваться в Азовское море через российские территориальные воды. После этого ВР с подачи президента Порошенко ввела военное положение сроком на один месяц. Стоит обратить внимание, что во время военного положения, согласно украинскому законодательству, нельзя проводить выборы. В то же время второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в США заявили о желании ввести свои корабли в Азовское море.

Кроме того, эксперты ведущего американского аналитического центра в области международных отношений Atlantic Council («Атлантический совет») предложили Белому дому ввести американские военные корабли в Азовское море, чтобы «деблокировать Керченский пролив»

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