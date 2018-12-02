США хотят влезть уже и в Азовское море

03.12.2018

После инцидента в Керченском проливе Украине нужно срочно доказывать в суде, что действия России денонсировали договор 2003 года о совместном пользовании Азовского моря. Теперь Киев имеет право пригласить на Азов НАТОвские корабли и застолбить акваторию как международную.

Об этом во время прямого включения в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марк Войджер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, действительно, нарушили договор 2003 года между Украиной и Россией, в этом смысле можно считать, что РФ сама денонсировала этот договор. Фактически эти воды уже являются международными. Поэтому нужно установить международную зону этой акватории, доказав в международном суде, что Россия денонсировала договор, привлечь международную общественность.

Во-вторых, нужно пригласить корабли НАТО, чтоб они показали, что это море открыто для навигации международного плавания.

Для России контроль над Украиной – большая цель, но в долгосрочном плане Азовское море – не граница их стратегических вожделений. Они хотят выбить из Чёрного моря флот НАТО и США.

Представьте себе ситуацию в будущем, когда Украина будет членом НАТО, и если бы натовские корабли не могли бы заходить в Азовское море, был бы парадокс», – заявил американец.

«Россия сейчас пытается изолировать Азов, это ведёт к экономическим потерям для западных компаний. Мы можем себе представить: сегодня Азов, завтра какая-то провокация против Керченского моста, потом в территориальных водах возле Крыма, которые контролируются Россией, потом будет какая-то газодобывающая буровая установка в Чёрном море и, в конце концов, затронут границы акватории страны НАТО.

Эта ситуация в будущем угрожает эскалацией, и я считаю, что НАТО в полном праве, если ваше руководство пригласит, отправить корабли, чтобы показать, что Азовское море всё-таки международное, а не только внутреннее Украины и России», – добавил Марк Войджер.