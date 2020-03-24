Корабли НАТО превращаются в рассадники эпидемии – адмирал

24.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Заходы военных кораблей НАТО в порты черноморских государств несут не военную, а эпидемиологическую угрозу.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, адмирал Владимир Соловьев.

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«У них запланированы визиты, значит, надо выполнять. Это обычные плановые заходы для слаживания сил НАТО в Черном море, для демонстрации силы. Конечно, сейчас не время заниматься такими вещами. Тем более, надо заходить в порты Украины и Грузии – это тоже неприятно для местного населения. Может быть заражение или оттуда, или туда. Сейчас такие перемещения нежелательны.

Военной угрозы они не представляют, потому что выделены силы слежения за ними, выделены силы уничтожения, в случае необходимости. Но если на бортах этих кораблей есть граждане неблагоприятных в эпидемиологическом смысле стран, они могут быть переносчиками инфекции. Если они будут заходить в Одессу, например, режим полного контроля не установишь, какие-то проникновения будут, обязательно кто-то с кем-то встретится.

Европа сейчас поражена вирусом. Это нежелательно, тем более для Грузии, маленькой страны, которая сейчас особой медицины не имеет», – заявил Соловьев.

Вместо визитов в Черное море НАТО стоило бы сконцентрировать все силы на помощи в борьбе с коронавирусом, охватившим страны-члены Альянса. К такому мнению пришел главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«В условиях масштабной эпидемии коронавируса, вместо того, чтобы оказывать помощь пострадавшим в своих странах, страны НАТО занимаются откровенными провокациями. В нынешних условиях появление кораблей НАТО в Черном море – это однозначно военно-политическая провокация. Очень жаль, что они занимаются провокациями. Вместо того, чтобы играть мускулами на российских границах они лучше бы занимались помощью населению своих стран.

Ситуация с коронавирусом одинаково опасна для стран Европы, стран НАТО, это общий вызов. По идее, НАТО должно сейчас сформировать медицинские отряды и направлять в ту же Италию, Испанию, Францию для борьбы с коронавирусом, проведения дезинфекционных мероприятий, раздачей медикаментов – оказания помощи странам. А они вместо этого пришли в Черное море. Ну, кроме как известными словами Сергея Лаврова это охарактеризовать нельзя никак», – сказал Коротченко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата управляемого ракетного оружия «Вирджинио Фазан» Военно-морских сил Италии и фрегата «Фредериктон» ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря.