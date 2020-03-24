Русский флот следит за кораблями НАТО, зашедшими в Черное море

24.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата управляемого ракетного оружия «Вирджинио Фазан» Военно-морских сил Италии и фрегата «Фредериктон» ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что турецкий блог Yörük Işık, отслеживающий активность в проливе Босфор, сообщает, что корабельная группа НАТО включала в себя и многоцелевой фрегат ВМС Турции немецкой постройки «Salihreis».

Однако в сообщении Минобороны РФ о слежении за турецким кораблем не упоминается.

Итальянский фрегат

Канадский фрегат

Турецкий фрегат

Россия контролирует каждый заход любых кораблей НАТО в Черное море и постоянно отрабатывает по ним авиаудары, заявлял ранее на Львовском форуме по безопасности начальник штаба ВМС Украины Андрей Тарасов.

«Они развернули противовоздушную группировку и мощную авиацию. Крым стал фактически непотопляемым авианосцем. Каждый раз, когда корабли НАТО заходят в Черное море, россияне отрабатывают по ним нанесение ударов. В том числе, с поднятием стратегической авиации с аэродрома Энгельс, это на Волге находится.

Они выходят в район акватории Черного моря и отрабатывают совместные действия по наведению, прикрытию, взаимодействию. И конкретные цели – это или учения «Бриз» в Болгарии, или учения «Си бриз», постоянно действующая группа кораблей НАТО, которые заходят в Черное море.

То есть, мы видим многократный рост и отработку совместных действий на достаточно высоком уровне. И достаточно высокий уровень готовности россияне показывают по действиям в Черном море», – заявлял Тарасов.

Капитан I ранга Сергей Горбачев ранее заявлял «ПолитНавигатору», что после 2014 года Россия доминирует в Каспийско-Черноморском регионе, заходы кораблей нечерноморских стран-членов НАТО ограничены 3-недельными сроками в конвенции Монтрё.

«Создать здесь группировку, которая каким-то образом могла переломить ситуацию в военном отношении они по определению не могут в силу мощи нашего флота и всего Южного военного округа, группировок авиации и так далее», – сказал Горбачев.