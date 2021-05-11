Корбан, Коломойский и Климкин выйдут с российским флагом встречать армию Путина – Царёв

11.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Массовые празднования Дня Победы на Украине продемонстрировали, что большинство населения этой страны не поддерживает киевское руководство и проводимую им нацистскую политику.

Об этом в эфире интернет-канала «Pravda» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине есть вопросы, которые набирают большинство. Большинство народа Украины за то, чтобы военные действия прекратились, это правда. Большинству населения не нравится насильственная бандеризация, которая сейчас проходит на Украине.

Мы это видим по тому, как люди выходят на 9 мая. Если в России люди, которые выходят на 9 мая в организованных колонах, как правило – поддержка власти. Потому что если человек идёт в колонне – это организованное действие, а если он идёт с букетом сам – это его личный поступок. На Украине это протест против власти, мы видим, что большинство населения выходит на 9 мая», – сказал он.

Также политик отметил, что украинские чиновники и олигархи в случае масштабного наступления России быстро «переобуются».

«Знаете, до 1-9 мая, пока советские войска не вошли в Берлин, большинство населения Германии поддерживало Адольфа Гитлера, но на следующий день после капитуляции настроения полностью поменялись. Поэтому, я уверен в том, что Корбан, Коломойский и Климкин будут с российским флагом встречать российские войска на границе», – заключил Царёв.