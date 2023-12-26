Корчинский поддержал Фарион в скандале с русскоязычными «азовцами»

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Те военнослужащие ВСУ, которые не могут разговаривать и отдавать команды на украинском языке, нарушают Устав и являются недисциплинированными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский поддержал одиозную националистку Ирину Фарион, которая признала сбродом неонацистов из запрещенного в России полка «Азов» и попала в немилость «патриотов», а также стала фигуранткой уголовного дела.

«За что мы воюем? Если мы воюем за эту нацию, а из чего состоит эта нация? Ее самой большой характерной чертой является язык. Если вы не можете, согласно Устава и существующего законодательства отдавать приказы и давать отчеты на украинском языке, то это очень прискорбно. Значит, вы – недисциплинированные солдаты. Это плохая черта. Тыл может критиковать войско, войско может иметь большие предъявы к тылу и это правильно, так оно все и функционирует во взаимной дискуссии. Тем более, сейчас разница между тылом и войском очень сильно размыта», – заявил Корчинский.