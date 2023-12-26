Корчинский поддержал Фарион в скандале с русскоязычными «азовцами»

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 13:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 161
 
Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


Те военнослужащие ВСУ, которые не могут разговаривать и отдавать команды на украинском языке, нарушают Устав и являются недисциплинированными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те военнослужащие ВСУ, которые не могут разговаривать и отдавать команды на украинском языке, нарушают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Корчинский поддержал одиозную националистку Ирину Фарион, которая признала сбродом неонацистов из запрещенного в России полка «Азов» и попала в немилость «патриотов», а также стала фигуранткой уголовного дела.

«За что мы воюем? Если мы воюем за эту нацию, а из чего состоит эта нация? Ее самой большой характерной чертой является язык. Если вы не можете, согласно Устава и существующего законодательства отдавать приказы и давать отчеты на украинском языке, то это очень прискорбно. Значит, вы – недисциплинированные солдаты. Это плохая черта. Тыл может критиковать войско, войско может иметь большие предъявы к тылу и это правильно, так оно все и функционирует во взаимной дискуссии. Тем более, сейчас разница между тылом и войском очень сильно размыта», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть