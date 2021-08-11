Корчинский призвал восторгаться боевиками, захватывающими правительственные здания с гранатами

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Граждане Украины не должны осуждать боевика АТО , пришедшего в здание правительства с гранатой, потому что запорожские казаки были ещё большими разбойниками и беспредельщиками.

Об этом в своем видеоблоге заявил находящийся в розыске в России экс-глава УНА-УНСО, боевик-праворадикал Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В связи с репрессиями патриотов, меня очень удивляет реакция большинства сограждан: «Они же все рэкетиры» или «Как можно было прийти с гранатой в Кабинет министров». Это говорят люди, которые увлекаются казачеством. Если вы увлекаетесь украинским казачеством, как вы можете не поддерживать рэкетиров? Если вы являетесь противником бюрократии, и бюрократия вас достала, вы понимаете, что украинская бюрократия – гири на ногах нации, то как вы можете не сочувствовать человеку, который пришёл с гранатой в центр этой бюрократии и коррупции?», – сказал боевик.

Кроме того, что запорожские казаки XVII века были ещё большими беспредельщиками.

«Или вы думаете, что казаки были чем-то лучше, чем айдаровци или азовцы? Они были публикой ещё более беспредельной, чем все эти айдаровцы и азовцы. Если бы вы встретились с запорожцем конца XVII века, вы бы перебежали на другую сторону улицы», – заключил Корчинский.