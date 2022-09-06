Корчинский рассказал, почему решил воевать за Приднестровье

06.09.2022  17:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Украина
Новости Украины

В 1992 году жители Приднестровья якобы мечтали войти в состав Украины.

Об этом в своем блоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 1992 году жители Приднестровья якобы мечтали войти в состав Украины. Об этом в...

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«Много наших несознательных граждан предъявляют, что я в 1992 году воевал в Приднестровье на стороне сепаратистов. И это на самом деле так было. Более того я вам скажу, что это нужно было делать.

В 92-м году Приднестровье было одним, ныне Приднестровье совершенно другое. Должен сказать, что Приднестровье 92-го это на самом деле сепаратисты, но, что интересно, там практически не было коммунистов. В 92-м году полно коммунистов было в руководстве Украины», – сказал Корчинский.

 

«Самые большие организации в Приднестровье были украинские – это союз украинцев «Возвращение» с единственной статусной целью возвращение Приднестровья в состав Украины и «Союз украинцев Приднестровья». 2/3 населения Приднестровья – это украинцы.

Исторически это Подолье Южное. Верховный совет Приднестровья тогда принял обращение к Верховной раде Украины с просьбой о включении Приднестровья в состав Украины. По-моему, отличная ситуация была», – вспоминал националист.

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