Корчинский рассказал, почему решил воевать за Приднестровье

В 1992 году жители Приднестровья якобы мечтали войти в состав Украины.

Об этом в своем блоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много наших несознательных граждан предъявляют, что я в 1992 году воевал в Приднестровье на стороне сепаратистов. И это на самом деле так было. Более того я вам скажу, что это нужно было делать.

В 92-м году Приднестровье было одним, ныне Приднестровье совершенно другое. Должен сказать, что Приднестровье 92-го это на самом деле сепаратисты, но, что интересно, там практически не было коммунистов. В 92-м году полно коммунистов было в руководстве Украины», – сказал Корчинский.