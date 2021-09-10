Корчинский в ярости: Украинские и российские офицеры снова обнимаются на соревнованиях

10.09.2021 09:00 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих «засветилась еще на одном фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене и снова стала объектом травли националистов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», фотография была сделана в Цюрихе после этапа «Бриллиантовой лиги», а опубликовала ее австрийская прыгунья Элинор Паттерсон в своем блоге.

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На фото Ласицкене обнимает Магучих за плечо, а рядом с ними еще одна украинская спортсменка Ирина Геращенко.

Пикантности ситуации придает то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкине – капитаном российской армии и националисты уже подвергали травле украинскую спортсменку за совместное фото с российской легкоатлеткой на Олимпиаде в Токио.

«Когда эта легкоатлетка – сержант ВСУ на олимпийских играх обнялась с московитской легкоатлеткой – капитаном оккупационной армии, это произошло, как нам объясняли, от того, что наша легкоатлетка немножко тупенькая. Сейчас на каких-то соревнованиях в Европе она снова обнимается с московитской легкоатлеткой-капитаном. Объяснить это дуростью нашей девочки уже нельзя, это ее сознательная работа на вражескую пропаганду. Где военная контрразведка? Где командование ВСУ? Где реакция верховного главнокомандующего, или по крайней мере его офиса?», – негодует экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.

«У нас десять раненых за последние сутки (включая ребят с тяжелой контузией, которая часто является опаснее попадания пуль или осколков). В то время когда нас обстреливает враг, сержант ВСУ обнимается с офицером вражеской армии», – возмущается праворадикал.

Бывший украинский политик Вячеслав Азаров в своем блоге предположил, что Магучих насмехается над украинскими радикалами, устраивая совместные фотосессии с россиянкой.

«Со стороны выглядит, что легкоатлетка просто стебется над милитаристами и сетевыми националистами, исходящих на дерьмо комментариями. А Национальному олимпийскому комитету снова приходится гасить конфликт, чтобы не разбрасываться последними чемпионами. Все же спорт должен мирить, а не разобщать народы», – считает Азаров.

В прошлый раз украинскую спортсменку вызвали на ковер в минобороны, после чего она извинилась, сказав, что надо быть аккуратнее, поскольку «враг не дремлет».

Более подробно о предыдущем скандале с Магучих читайте здесь.