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Новости Украины

Глава Госдепа Энтони Блинкен собирается в ближайшее время приехать в Киев для того, чтобы проинструктировать украинское руководство касательно продолжения антироссийской политики.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Владимир Корнилов.

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«Думаю, Блинкен привезёт с собой целый воз новых инструкций Украине с целью подготовки к «российскому вторжению». И главное, вновь будет в грубой и особо извращённой форме давить на Зеленского с целью признания реальности этого «вторжения», – отметил он.

Владимир Корнилов уверен, что американские политики обозлены на украинское руководство, и намерены напомнить Владимиру Зеленскому, кто определяет генеральную политику Киева.

«Мы знаем, что в прошлом году Зе-команде уже доставалось на орехи от команды Блинкенуландов (то есть от Госдепа) за порой излишнюю самодеятельность. Учитывая то, как Киев долго пытался отрицать американский хоррор о «вторжении», думаю, сейчас вновь Зеленскому дадут понять, кто в доме хозяин, и настоятельно попросят отказаться от самостоятельных действий и демаршей», – добавил эксперт.

Также он уверен, что Энтони Блинкен намерен предотвратить полномасштабное противостояние Владимира Зеленского с Петром Порошенко.

«Кроме того, полагаю, что отдельной темой будут консультации по «делу Порошенко». Зеленский наивно полагал, что под «барабанную дробь войны» он сможет быстро разобраться со своим предшественником/конкурентом. Но, судя по раздосадованным словам Нуланд, Вашингтон постарается надавать по рукам обитателю Банковой с тем, чтобы не вносил смуту в дружные ряды антироссийских сил на Украине», – резюмировал Корнилов.