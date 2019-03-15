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15.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина
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Корнилов доходчиво объяснил, кто развязал войну на Донбассе

Украина развязала войну против Донбасса ещё в марте 2014 года, когда ни о каком ополчении в Славянске и речи не было.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, накипело, слышал сейчас про войну, про причины войны и так далее. Тут говорили, Стрелков вторгся и так далее. Помните в каких числах Стрелков появился в Донбассе? Это была вторая половина апреля 2014 года.

Я вот, к чему: помните, что сегодня празднуется на Украине? День добровольца. Почему? Потому что 14 марта 2014 года началось формирование добровольческих батальонов, и прямо говорилось, для чего – «сначала зачистим Одессу, потом Харьков, Донбасс и потом уже Крым». То есть, чтобы не распылять силы. Ну вот, Одессу, Харьков зачистили, Одессу – вы знаете, какими методами», – рассказал Корнилов.

«Когда первые украинские танки появились в Донбассе, кто-то сейчас вспомнит? Наберите «17 марта 2014 года танки в Донбассе», и вы увидите те кадры – первая украинская бронетехника уже зашла, никакого «АТО»! Уже добровольцы формируются, какой там Стрелков, какой Гиркин? Кто бросил армию против мирного населения, вопреки 17 статье Конституции Украины?

Это были не дончане, не крымчане начали эту войну, это была Украина, которая бросила против мирного населения технику! Можете массу кадров за март-апрель увидеть, когда выходили сельчане, останавливали. И там стреляли пока ещё в воздух, тогда ещё украинские солдаты. А потом пришли боевики, Абальмазы всякие», – добавил политолог.

Отметим, что Абальмаз – настоящая фамилия Руслана Онищенко, главаря нацбатальона «Торнадо», боевики которого в Донбассе отличались особым садизмом, жестокостью и пытками в извращённой форме. В настоящее время «торнадовцы» тянут апелляцию в одном из киевских СИЗО, чтобы быстрее выйти на свободу.

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