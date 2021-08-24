Корнилов: «Крымская платформа» забыла про население полуострова»

24.08.2021 09:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киевский форум «Крымская платформа» и царящая там политическая атмосфера насквозь пронизана двойными стандартами, а вся риторика участников съезда – лицемерие и спекуляция.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Крымско-татарское население преследуют? А что же за четверть века Украина не сподобилась там соборную мечеть построить, а сейчас заканчивается строительство. Крымско-татарский язык среди трёх государственных», – напомнил Корнилов.

По его словам, «очень холодным душем» для Украины стало выступление венгерского президента .

«С утра я читаю паблики украинские такие восторженные – даже из «пропутинской» Венгрии прислали. Выступил человек, и говорит – преследование венгерского национального меньшинства. Вы тут говорите про крымских татар, что же вы венгерские, русские школы на Украине закрыли? Кстати, даже редактор «Politiko», которое мы здесь часто цитируем, говорит, подавляющее большинство населения Крыма, включая крымских татар, говорят по-русски. Три рабочих языка этой конференции – украинский, английский, крымско-татарский, что-то как-то про русский язык забыли, а соответственно и про население Крыма. Вот вам и подход», – отметил политолог.

«Самое главное, когда они рассказывали про демократию, свободу, сегодня пробивались журналисты запрещенных на Украине телеканалов к этому месту, чтобы вручить свою петицию. Вы там рассказываете, что в Крыму свобода слова преследуется? Вы спросите на Украине у Зеленского, как он мог вне судебных решений принимать решение о закрытии этих каналов», – добавил Корнилов.