Корнилов уличил офис Зеленского в очередном вранье

24.09.2021 11:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина эвакуировала из Афганистана 4% подданных Ватикана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что из аэропорта Кабула в Киев эвакуационным рейсом прилетели около ста человек.

«В частности, прибыли 30 украинских граждан, девять лиц, которые имеют разрешения на постоянное проживание в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей», – говорится в сообщении.

Примечательно, что в Ватикане зарегистрировано всего 450 человек, имеющих гражданство этого государства.

«Офис Зеленского сообщил, что Украина эвакуировала из Афганистана 18 граждан Ватикана! Ничего себе! Швейцарских гвардейцев или кардиналов эвакуировали? Как в Кабуле оказалось 4% обладателей ватиканских паспортов? Или опять гражданин соврамши?», – обратил внимание в своем блоге на новость президентского офиса политолог Владимир Корнилов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Украина попала в серьезный дипломатический скандал из-за офиса президента, который после переговоров Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом приписал последнему лишние слова.