24.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Коронамайданом от начала и до конца управлял Аваков – Скрыпин


Ситуация с «коронамайданом» – протестами в украинских регионах, связанных с нежеланием принимать на своей территории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, была полностью управляемой извне. Ее координировала украинская власть и министр внутренних дел Арсен Аваков лично.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный украинский пропагандист Роман Скрыпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скрыпина, то, как украинцы пытались разгромить автобусы со своими же гражданами, едущими на карантин, показало население страны «долбо…ами».

«Дебилизированное годами население всякими «кварталами», «битвами экстрасенсов», «Интером» и так далее, а если брать глубже, то всякие ток-шоу, шоу… население необразованное, которое очень легко поддается панике, которыми очень легко манипулировать, которое верит в пирамидки, экстрасенсов-астрологов и так далее – вместо того, чтобы заниматься просвещением населения, выявляется взаимосвязь.

Вот, есть биомасса с точки зрения тех, кто манипулирует, которой достаточно легко манипулировать – главное запустить правильный меседж. И есть силовые органы, которые контролируют эту массу людей, в случае необходимости показывают силу задержанием, а не предупреждают подобные вещи…

И по стране распространяется прекрасная картинка, что вот у нас снова какой-то кипиш в Новых Санжарах, в мире мы выглядим… реально создается имидж каких-то долбо…ов, которые бьют окна в автобусах, пытаются залезть в эти автобусы – там, где есть карантинные люди, которые едут на карантин, а совсем не больные…

Это последствия. То есть, эта управляемая масса с паникёрскими настроениями, которые управляются извне. И возможность управления ими была только в руках правительства, президента и, в частности, министра внутренних дел», – заявил Скрыпин.

Ранее известный украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян заявила, что если бы президент Украины Владимир Зеленский был умнее или хотя бы имел добросовестных советников, то он бы не допустил такого скандала, как нападения в Новых Санжарах местных жителей на граждан Украины, эвакуированных из Китая.

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